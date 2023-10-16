《漫话国乐》 清声数大叶 / 朝九晚五 / 讨厌的民谣

《清声数大叶》通常以气鸣乐器——“大笒”或“短箫”独奏，深得人们的喜爱。传统声乐曲—歌曲的表演方式有一个特点，即接连唱好几首，最后以《太平歌》将兴致勃勃的舞台干净俐落地结尾。将《太平歌》只调高音节变奏的乐曲就是《清声数大叶》，简称《清声曲》。在这里，清声意味着高音，“자진한잎”(数大叶)是纯粹的韩语，指歌曲。用大笒或短箫演奏《清声数大叶》，犹如很多高音在万里无云的晴朗的天空中飞翔似的，不仅幽静，还给人自由奔放的感觉。





国立国乐院曾把《清声数大叶》进行编曲后收录在体育音乐专辑《生活音乐系列23》里。如今不仅是奥运会、全国运动会等大规模体育赛事，日常生活中也有许多和体育运动相关的活动，如：小区的足球比赛，学校运动会、职场运动会等。《生活音乐系列23》这张专辑的收录曲都是在体育比赛的开幕式、选手入场、休息时间和闭幕式等场合使用的背景音乐。有趣的是幽静典雅的传统声乐曲《清声数大叶》也包括在给运动员打气和应援的音乐。

《清声数大叶》/ 大笒—安建容（音）





玄琴是韩国最具代表性的弦鸣乐器，拥有1500年以上的历史。相传，高句丽宰相王山岳把中国的古琴——“七弦琴”改造成“玄琴”。古书还记载当王山岳用玄琴弹奏时，有只黑鹤向他飞来，在周围翩翩起舞，营造出神秘的氛围。古代，鹤鸟作为“瑞鸟”，是吉祥的象征。白鹤象征清高的书生，古人相信鹤寿千年便化身仙人骑乘的青鹤，再过千年就变成黑色成为不死鸟，所以当王山岳弹琴时，黑鹤飞来翩翩起舞，意味着发生既罕见又吉祥的事情。这样玄琴从创制的瞬间起就成了象征书生精神的乐器。





不熟悉传统乐器的人可能不容易区分“伽倻琴”和“玄琴”。如果伽倻琴用手指拨动琴弦来发出声音，玄琴则用铅笔大小的竹制拨片弹拨或敲打琴弦来发出声音，音色和伽倻琴相比浑厚有力，因此有的人还把玄琴视为打击乐器。





《朝九晚五》是一首凸显玄琴的打击乐器特点的乐曲，生动地表现出每天都经历地狱般的交通高峰上下班的职场人士的日常。

《朝九晚五》中“上班”/ 玄琴—金和福（音），打击乐器—金仁洙 （音）





听了这两首乐曲，是否让大家有点打破了对国乐的成见呢？大笒独奏曲《清声数大叶》以前被认为是幽静典雅的冥想音乐，如今还可以作为体育音乐给运动员打气和应援。之前欣赏的《朝九晚五》，很多听友可能从中没有察觉到玄琴的声音，因为玄琴的音色好似打击乐器。





京畿民谣《尼哩哩呀》收录在小学教科书里，是一首耳熟能详的国乐。因为在副歌中重复出现“尼哩哩呀”而取名为《尼哩哩呀》，据说这是笛子声音的拟声语。笛子不仅历史悠久，因为音量大，也是传统乐器中负责主旋律的乐器。自古以来小孩儿喜欢用柳笛、麦笛、草笛来吹奏，这样便成了最亲民的乐器，所以在国乐中，把欢快又热闹的场面经常以笛子的口音表现出来。国乐家李熙文（音）曾将京畿民谣《尼哩哩呀》重新诠释，取名为《讨厌的民谣》。《尼哩哩呀》中有这样的歌词：

“日久天长思念的情人何时才能重逢，昨日的青春，今日变成白发老人，岁月不饶人，这该怎办呢……”

也许是歌词哀婉动人，如果仔细听听，在副歌部分您听到低声的叹息声：“讨厌的民谣”。