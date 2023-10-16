《漫话国乐》 风尘岁月 / 太平歌 / A Prayer

1919年，在日本帝国主义的压迫和蹂躏下，老百姓过着极其艰辛的日子。人们认为如果众人云集街头高喊“独立万岁”，当全世界的人认知到韩民族的痛苦，日本就会因此罢休而撤回日本。可世道太不公平了，很多人因参加独立运动而牺牲性命和受伤，更令人痛苦的是希望从此消失了踪影。





不过当时有一首歌广为传唱给老百姓带来了慰藉：

“经历了风尘世界，我已经没希望了。如果享受荣华富贵就有希望了吗？在蔚蓝的天空和明亮的月光下仔细想想，人间万事犹如一场春梦啊……”

这首歌以美国赞美诗歌的旋律为基础，修改了歌词和曲风。据说这首歌也曾在日本广为流传，追思在海上遇难的学子们。以后传入国内，其优美动听的曲调安抚了众人的心灵而成为歌颂希望的歌，又名《希望歌》。这首歌虽说是韩国最初的流行歌曲，可当初发行时，艺人很当然的以民谣唱法演唱。

《风尘岁月》/ 演唱与伽倻琴-李正杓（音）





据了解，《风尘岁月》刚出名时，因为歌词虚无缥缈而又名《浪子感叹歌》或《告诫浪子歌》，后来则以《希望歌》的曲名更广为人知，这可以归功于韩民族肯定又积极的心态，在最痛苦的日子里也歌颂对未来的希望。





国乐中有很多音乐歌颂对太平盛世的愿望：

“发火有什么用？心烦又有什么用呢？伤心的事多的很，让咱们边玩边过日子吧……”

京畿民谣《太平歌》本来是日本殖民统治韩国时期发表的新民谣。后来在韩国战争期间，李银珠名唱以民谣唱法演唱，给那些因战争饱经风霜的难民送去了温暖和慰藉。





传统声乐曲——歌曲《太平歌》则有这样的歌词：

“这样也是太平盛世，那样也是盛世。尧之日月，舜之乾坤。现在也是太平盛世，就让咱们尽情玩乐吧。”

尧舜是中国古代传说中德才兼备、杰出的部落联盟首领，他们的时代以太平盛世著称。歌曲《太平歌》歌颂人们的眼前再次开启了尧舜时代的日月和天地，也就是说迎来了像尧舜皇帝时代一样的太平盛世，国泰民安，天下太平。可见对于未来的愿望，古人喜好吹牛，说的好像已经实现了似的，所以歌词中“咱们也是太平盛世，尽情地玩乐吧”，其实真正的意思是衷心希望太平盛世能早日到来，让老百姓可以尽情玩乐。

《太平歌》 / 演唱-具珉智（音），演奏-传统乐队Sangjaru





人生的道路总是蜿蜒曲折、坎坷不平，这时候如果向无所不知、无所不能、无所不在的神祷告会给人带来很大的慰藉。祈祷的人大都有同样的经验，刚开始为自己祈祷，然后会想到家人和亲友，为他们祷告，时间久了，自己和周边的人过得安康如意觉得过意不去，就为那些因战争和贫困遭受痛苦的人祈祷，最终为世界和平祷告。





再过几天将迎来纪念耶稣诞生的圣诞节了。

耶稣说道：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”

耶稣来到这个世界是为了代替别人，为他们受苦，最终将人们从罪恶中拯救出来。我们从这些话里也不难看出耶稣的心愿，希望人们也像自己一样生活，爱人如己，去默默、亲切地向需要的人付出，让人体会到耶稣的仁爱。