女团BLACKPINK将再现首尔安可演唱会盛况。

当地时间26日,“BLACKPINK:A VR Encore”将上线Meta公司旗下的原宇宙平台“Horizon Worlds”。该演唱会是9月16日、17日在首尔高尺巨蛋举行的“BLACKPINK世界巡演 [BORN PINK] FINALE IN SEOUL”的VR(虚拟现实)版。演唱会上,BLACKPINK演唱了《How You Like That》《Pink Venom》等脍炙人口的人气歌曲,总时长约70分钟。

“BLACKPINK:A VR Encore”将于当地时间26日在美国、加拿大、英国、法国、冰岛、爱尔兰、西班牙共7个国家同时上线。VR版演唱会的每一位观众,都将拥有现场第一排的超近距离视角,让歌迷期待不已。

已经华丽落幕的“BLACKPINK世界巡演 [BORN PINK]”其间共在全球34座城市举行了66场演出,也是有史以来规模最大的K-POP女团世界巡演。