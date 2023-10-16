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职业：演员

生日：1981年9月16日

出生地：忠清北道清州

身高：185cm

血型：A

学历：清州大学环境工学

出道：松下广告（2003）





李阵郁2003年以平面广告模特踏入演艺圈，第二年便得到机会拍摄电视剧，正式成为一名演员。李阵郁出道前是一名环境工学专业的学生，但为了表演，他选择了退学。如今看来，他这一决定让韩国影视界多了一位帅气耀眼的男演员。李阵郁并非每部作品都是主角，但即使是一个只有几句话的角色，他也会用心揣摩、竭尽全力投入角色。他也从不拘泥于一种角色，而随着他出道越久，便越是喜欢挑战与自己外貌、个性反差极大的人物，当然，依然不会考虑所谓的“番位”。在英俊的面庞和扎实的演技加持下，使得他接下的角色无论大小，都是作品中至关重要、带动故事发展的引擎之一。





主要代表作品：

·电视剧

《甜蜜家园第二季》（2023）

《我的女神室友斗娜》（2022）

《结婚白皮书》（2022）

《不可杀》（2021）

《甜蜜家园》（2020）

《VOICE 3》（2019）

《VOICE 2》（2018）

《Return》（2018）

《Good-bye Mr. Black》（2016）

《爱你的时间》（2015）

《三剑客》（2014）

《NINE：九回时间旅行》（2013）

《需要浪漫》（2012）

·电影：

《新年快乐》（2021）

《上流社会》（2018）

《比老虎可怕的冬季客人》（2018）

《时间脱离者》（2016）

《Beauty Inside》（2015）

《标靶》（2014）

《奇怪的她》（2014）





主要获奖经历：

韩国电影闪耀之星（2016）

第7届Mnet 20’s Choice电视剧男明星（2013）

SBS演技大赏 新星奖（2006）