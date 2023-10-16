12月2日， 韩国军方首颗军事侦察卫星发射成功，为独自确保对北韩监视和侦察能力迈出坚实一步，而北韩于上月21日发射了军事侦察卫星。如此这般，最近韩国和北韩都成功发射军事侦察卫星，拉开了南北韩侦察卫星竞争时代的帷幕。那么，北韩的卫星研发水平如何呢？





11月21日晚，北韩发射军事侦察卫星“万里镜-1”号，并在3小时后宣布该卫星成功入轨。“万里镜-1”号被确认进入正常轨道后，美国太空司令部于当地时间11月22日向该卫星赋予了国际卫星标识符。那么，北韩侦察卫星的性能如何呢？





美国研究北韩问题的专题网站“北纬38度”分析称，“万里镜-1”号难以精确地识别地面上的飞机和武器装备，只能拍摄军事设施和军事基地内一般情况。新一代侦察卫星至少能分辨出地面上1平方米大小的物体，但是“万里镜-1”号只能分辨3平方米大小的物体，卫星影像的地面分辨率很低。





北韩军事侦察卫星拍摄的影像分辨率为3米水平。与此相比，韩国军事侦察卫星拍摄的影像分辨率达到0.3米。也就是说，韩国军事侦察卫星拍摄的影像能够分辨出地面上0.3平方米大小的物体。





“万里镜-1”号成功入轨，并不意味着该卫星在正常运作。因为进入轨道的卫星还要与地面站收发信号，进行影像传输。如果北韩不公开“万里镜-1”号拍摄的影像，外界就无从得知其正常运作与否。





在此情况下，北韩连日庆祝侦察卫星发射成功。11月23日，北韩国务委员会委员长金正恩设宴庆祝侦察卫星“万里镜-1”号发射成功。此外，北韩还制作庆祝“万里镜-1号”发射成功的宣传画，并主张拍摄了美国本土主要设施。





北韩表示金正恩委员长前往国家航空宇宙技术总局平壤综合管制所听取了关于侦察卫星运用准备情况的汇报。其中包括“万里镜-1”号拍摄的美国白宫、五角大楼、弗吉尼亚州诺福克海军基地、航空母舰等的卫星图像，但是没有公开这些照片。





其实，世界各国都不公开其军事侦察卫星拍摄的照片，北韩可能也会如此。因此，我们难以确切掌握北韩侦察卫星的性能如何。不论如何，北韩已将“万里镜-1”号送入轨道，且金正恩表示要在短期内追加发射多颗侦察卫星。





一般来说，同时运作6颗以上的侦察卫星才能及时掌握变化的军事情况，因此北韩只是迈出了卫星侦察活动的第一步。“万里镜-1”号是否具有精确观察美国本土的侦察能力尚有待证实，但是其技术水平确实得到进一步提升。





1998年，北韩在咸镜北道花台郡舞水端里发射场利用大浦洞-1号运载火箭将“光明星-1”号卫星发射升空后，国际社会就北韩发射的是卫星还是火箭议论纷纭。不论如何，“光明星-1”号在飞行约1500公里后，因搭载卫星的第三级固体火箭发动机发生爆炸而未能被送入目标轨道。之后，北韩于2006年7月4日美国独立纪念日在舞水端里发射场发射“大浦洞-1”号洲际弹道导弹，但以失败告终。





2009年4月5日，北韩又在舞水端里发射场利用“银河-2”号火箭发射“光明星-2”号卫星。北韩朝中社报道称，“光明星-2”号卫星成功入轨，并为庆祝卫星入轨而举行群众大会。2012年4月，北韩发射“光明星-3”号卫星，但其运载火箭在韩半岛西部海域白翎岛上空爆炸。同年12月12日，北韩发射第二期“光明星-3”号卫星，并将其成功送入目标轨道。





北韩自称从1998年开始发射卫星，并主张迄今为止共发射8次人造卫星，且于2012年12月12日将第二期“光明星-3”号卫星成功送入目标轨道。“光明星-3”号卫星已脱离轨道后消失，但是北韩国务委员会委员长金正恩展现出建设“宇宙强国”的强烈意志。2021年，金正恩在劳动党第8次全国代表大会上提出了军事侦察卫星开发目标。那么，北韩为何要开发军事侦察卫星呢？





拥有军事侦察卫星可在战时及时掌握敌军动向。如果没有侦察卫星，可参考商业卫星拍摄的影像资料，但这要等一段时间，敌军撤离后获取的影像资料可以说毫无意义可言。此外，北韩运作侦察卫星才能利用洲际弹道导弹、中程弹道导弹、短程弹道导弹或战术核导弹等精准打击美国、日本和韩国等地的目标。也就是说，北韩为炫耀他们除核武器与各类导弹等能够进行打击的强大“拳头”外，还拥有能从万里高空进行观察的“眼睛”而在致力于开发军事侦察卫星。





侦察卫星能从高空对地面军事目标和海上目标进行监视、对地面战斗情况进行观察以及对导弹发射的侦察等，扮演“眼睛”的角色。此外，还能用于制作作战地图。因此，北韩在两年前将发射军事侦察卫星作为重大课题，并于今年4月宣布完成军事侦察卫星1号的准备工作。





北韩于今年5月和8月发射的侦察卫星虽然以失败告终，但是11月发射的“万里镜-1”号成功进入了目标轨道。北韩时隔约3个月将侦察卫星送入目标轨道后，有观测认为北韩此次取得成功的背后有俄罗斯的帮助。





这可被称为“大同江的奇迹”。今年9月，北韩和俄罗斯举行首脑会谈后传出北韩可能获得俄罗斯在军事侦察卫星发射方面的技术指导，但是北韩像似未能使用俄罗斯制造的发射体等硬件。因为以短短3个月的时间完成技术及设备验证，并在保持互换性的状态下进行发射可说是不可能的事情。因此，有可能在俄罗斯科学家的技术指导下，对第二级和第三级火箭发动机存在的问题进行修正，从而缩短了卫星发射准备时间。





北韩国务委员会委员长金正恩与俄罗斯总统普京举行首脑会谈后，国际社会认为俄罗斯在北韩发射军事侦察卫星的过程中提供了相当大的帮助。在此情况下，北韩于12月18日试射洲际弹道导弹，进一步加剧韩半岛紧张局势。





我们姑且不论北韩军事侦察卫星的性能如何，如果北韩同时提高侦察卫星和洲际弹道导弹的性能，将会进一步增大攻击能力。因此，北韩今后有可能跟过去一样假借发射人造卫星的名义，不断提高洲际弹道导弹的发射性能。





洲际弹道导弹技术和卫星运载火箭技术几乎相同。搭载卫星的是卫星运载火箭，搭载核弹头的是核导弹，但是拥有洲际弹道导弹与核武器相关技术的国家都不愿将其技术转让给其他国家。俄罗斯有可能向北韩提供某些方面的技术指导，但是不会转让将核弹头小型化、轻型化的关键技术。因为这对俄罗斯来说是国家绝密级事项，且北韩确保这些技术后，除美国等敌对国家外，也有可能以此威胁俄罗斯。因此，北韩为确保核弹头小型化、轻型化技术，仍需较长一段时间。





从现实观点来看，北韩获取核武关键技术绝非易事，卫星和导弹发射技术也是如此。但是北韩将持续提升导弹发射能力，以实现“宇宙强国”的梦想。





我们可以说北韩为成为宇宙强国迈出了坚实一步。其军事方面能力尚未得到确认，但是将持续不断地提升导弹发射能力。此外，随着俄乌战争的长期化，俄罗斯需要北韩向其提供武器和人力支持。在此情况下，俄罗斯不得不与北韩进行科学技术合作，而且有可能向北韩传授研发侦察卫星和导弹推进器等方面的知识与经验。如此一来，北韩可在较短时间内提升相关技术水平。不论如何，今后北韩将为提升军事侦察卫星和洲际弹道导弹研发能力做出不懈努力。





最近，北韩表示计划在近期内追加发射多颗侦察卫星而加大国际社会的忧虑。如果北韩同时运作多颗侦察卫星，将会对韩半岛及东北亚，乃至全世界的和平与安全构成更大的威胁。