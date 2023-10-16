金正恩时代北韩城市变化的意义

2013年，北韩首次举行建设部门工作者大讲习会。2014年，北韩国务委员会委员长金正恩通过新年贺词提出了包括建设在内的经济三大课题。如此这般，金正恩执政后北韩的城市出现了很大变化。





北韩在2021年劳动党第8次全国代表大会上宣布在平壤市建设五万套新式住宅。其中，2022年4月竣工的松花大街成为平壤市的新地标之一。北韩媒体称，这是象征新时代的首个实体、金正恩时代的爱民纪念碑等，赞扬和宣传最高领导人的业绩。





北韩国务委员会委员长金正恩在执政初期曾召集建设部门工作者，并以书信形式下达指针。10年后，金正恩再次向建设部门工作者下达指针。两次指针的共同点是要将北韩建设成为强盛国家、文明国家，且建设部门工作者要为此采取行动。





执政初期，金正恩经常提及锦绣山太阳宫、祖国解放战争胜利纪念馆等纪念已故最高领导人的建筑物，但是后来在平壤建设多条大街和水上乐园，乃至滑雪场、大型温室农场等，以提高人民生活质量和通过自力更生恢复经济增长，并在此基础上致力于实现社会主义强盛国家、经济强国和社会主义文明国家的目标。与资本主义国家不同，北韩根据国家计划营造市容市貌等，着力打造社会主义计划城市。因此，其国家治理理念直接反映在城市面貌上。





科学、未来、环境是金正恩时代城市建设的关键词。2013年，金正恩执政后竣工的住宅区街道被命名为“银河科学家大街”，之后建成“金日成综合大学教育家住宅区”、“金策工业综合大学教育家住宅区”，还有恩情科学地区“卫星科学家住宅区”、“未来科学家大街”等，为科学家和教育家的居住空间。此外，金正恩表示要赠送给为国家做出卓越贡献的人才的普通江畔带有露台的高档阶梯式联排住宅于2022年竣工后，将部分住宅分配给科学人才。





这种住宅是国家分配的，个人之间不能进行交易。北韩《住房法》规定，向革命斗士、革命烈士家属、阵亡者家属、战争英雄、战争老兵、退役军官、科学家、技术家、教员、对国家有功者以及努力创新者优先分配住房，入住平壤新建的高档住宅可说是给予他们的一种特权。





进入金正恩时代后，北韩还建造了许多与科学相关的建筑物。2016年1月，位于平壤大同江艾岛上的科学技术殿堂竣工，北韩国务委员会委员长金正恩也出席竣工典礼。在时隔36年举行的劳动党第7次全国代表大会上，金正恩强调科学技术牵引作用的重要性。此外，金正恩在建筑领域也强调科技自立自强。





北韩将科学技术强国、知识经济强国等作为其国家目标，并表示为实现这些目标而促进科学技术发展，且通过全民科学技术人才化建设社会主义教育强国。在资源短缺和遭受国际制裁的情况下，北韩为自谋生路而强调培养科技人才的重要性，并制定了《科学技术法》。北韩强调将致力于培养科学家和技术家，并让他们主导经济发展和提高人民生活水平等，履行核心角色。





“未来”也是北韩经常使用的名称。如，2015年竣工的“未来科学家大街”。2017年竣工的“黎明大街”的“黎明”意味着太阳升起的新时代，北韩各地的电子图书馆都叫“未来院”。“未来”还具有“新一代”的意义。北韩国务委员会委员长金正恩从执政初期开始就对庆上幼儿园进行现场指导，并下令兴建平壤爱育园和托儿所，这被评为表现出“重视后代思想”。





金正恩在执政初期下令掌握全国市、道、郡学生少年宫状况，并指示维修老旧设施等，对新一代的教育和福祉表现出莫大关心。此外，金正恩还多次强调万景台康盘石革命学院是教育未来核心人才的场所。如此这般，金正恩为实现“强国建设”这一国家目标，致力于培养新一代人才，并让年轻人直接参与建设活动。最具代表性的例子是白头山英雄青年发电站。金正恩在视察该发电站施工现场时表示，想了解北韩劳动党的青年重视思想有多么伟大、青年强国的前途有多么辉煌灿烂，到白头山英雄青年发电站来看看即可知道，并强调在年轻人参与下，看似不可能的大坝被建造起来，创造了青年英雄神化。





金正恩执政后，北韩的建设现场还出现了新的速度战口号。被称为金正恩时代最大业绩之一的马息岭滑雪场，以短短8个月的时间建成高达海拔768米的滑雪场和酒店建筑。在此期间，金正恩曾5次视察现场，督促尽快施工。这时，北韩打出了新的速度战口号。





继“马息岭速度”后，北韩又打出了“朝鲜速度”这一口号。北韩当局大肆宣传，以“朝鲜速度”在两个月的时间里就建成了包括宿舍、休息室、防潮堤在内的水产事业所。此外，北韩还在其他许多建设现场强调速度战。





将“速度”口号化是为了在短期内取得成果。也就是说，北韩要以最短时间完成国家建设目标。北韩强调，通过速度战能提前完成时间表上的强国复兴任务等，将速度战作为领导人治理国家的一种战略。





金正恩时代城市建设的另一个关键词是“环境”。“环境”意味着金正恩时代重视的城市建设之美，黑夜里展现出美丽景观的夜景也包含其中。2017年后，北韩媒体制作系列片介绍金正恩政权以速度战建设的平壤黎明大街夜景和称颂金正恩功德、时长10余分钟的颂歌。





北韩的城市建设强调环境，营造平壤夜景是平壤市管理法规定的义务事项。营造首都平壤辉煌灿烂的夜景可说是金正恩政权国家治理战略之一。2017年开始，北韩每年在夜晚举行跨年庆祝活动，并营造华丽的夜景，炫耀其军事力量的阅兵式最近也在夜间举行。此外，北韩用明亮的颜色象征未来或最高领导人，用耀眼的红色灯光象征核强国。此外，卫星照片显示北韩夜间一片漆黑后，北韩试图通过亮丽的夜景表现其电力供应没有外界想象的那么紧张。





北韩在城市建设中强调的环境还具有“亲环境”的意思。北韩媒体在介绍黎明大街时宣传称，为确保高层建筑用能源而使用太阳光、隔热材料及亲环境技术。其实，北韩从金正恩执政初期开始就强调亲环境“绿色建筑”，并表示绿色建筑不但能节约能源，还有助于人民健康和环境保护。





有分析认为，北韩因遭受国际制裁而难以进口能源的情况下，将眼光转向了节能建筑。此外，绿色建筑符合国际趋势，还有助于缓解气候变化问题。因此，强调绿色建筑将有利于北韩营造正常国家形象。目前，北韩在积极推进文明强国建设，而“绿色节能”这一亲环境政策还能助推北韩文明强国建设进程。特别值得一提的是，北韩为营造绿色生态环境而制定公园绿化、园林绿化、树林绿化等绿化政策，并在此基础上要将北韩建设成为既美丽又文明的社会主义仙境。





北韩将国务委员会委员长金正恩执政以后的时期宣传为“主体建筑的鼎盛期”，并大肆炫耀其治理业绩。事实上，金正恩执政后接连不断地建造许多超高层公寓楼等亮眼的地标建筑，从而改变了首都平壤的天际线。如此这般，金正恩通过变化的城市形象来彰显其权威和社会主义制度的优越性。