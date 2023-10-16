《漫话国乐》 冬至月 / 冬词 / 扫叶山房

城市的夜晚是不容易看到天空的星星和月亮的，因为到处都是电灯光、LED照明，灯火通明，像白天一样明亮，加之大气污染，很难见到星光和月光，所以还出现了“光公害”一词。





以前没有电力的时候，到了晚上会变得漆黑无光，当时虽然也有蜡烛、灯盏之类的照明工具。不过蜡烛价格不菲，只有富人家才能买到。普通老百姓使用的灯盏，大多是使用植物性或动物性的油灯，不是很明亮，而且晚上能做的事情少，也不能长时间使用油灯，所以对于普通老百姓来讲，“日出而作，日落而息”便是常态了。不难想象当时冬天的晚间没事情做很无聊，如果有思念的情人，一定觉得既漫长又难受，所以朝鲜王朝著名艺妓兼诗人黄真伊写了一首时调诗：

“截取冬之夜半强，

春风被里屈幡藏，

有灯无月郎来夕，

曲曲铺舒寸寸长。”

这首诗描写了黄真伊思念情人的心境。意思是说，恨不得截取今夜的一半，等情人归来便拿出来使用。

平时调“冬至月”/ 演唱-正歌乐队灵魂知己





许兰雪轩是朝鲜王朝中期著名的天才女诗人。她也是如今依然无人不知、无人不晓的古典小说《洪吉童传》的作者许筠的姐姐。相传，许兰雪轩从小聪明伶俐，尤其文学天赋过人，从8岁起就写了诗。可当时的社会，对于才华出众的女人来讲可是残酷的年代。女人几乎足不出户，不仅不能从事社会活动，婚姻基本上由父母做主。不幸的是婚后许兰雪轩和丈夫关系冷漠，加之娘家卷入政治风波而渐渐没落。更痛苦的是年幼的子女因疾病先后夭折，这种种不幸使她的人生变得毫无意义，最后天才女诗人年仅27岁，留下遗嘱，嘱咐家人把自己的全部作品焚烧，然后过不久便过世了。她的诗词《四时词》中的“冬词”细腻地表现出许兰雪轩孤独的人生：

这首诗以“铜壶滴漏寒宵永，月照纱帏锦衾冷……”为开头，最后以：“凭栏忽忆塞北人，铁马金戈青海滨，惊沙吹雪黑貂弊，应念香闺泪满巾。”结尾，从诗句可以想象许兰雪轩多么孤独和寂寞，只能以诗词想象出在漫长的冬夜，思念情人的爱慕之情。

伽倻琴弹唱《冬词》 / 伽倻琴弹唱-张瑞允（因）





玄琴独奏曲《扫叶山房》的“扫叶”是扫除落叶的意思，山房指山上的房子。该乐曲描写了到了晚秋，在幽静的山上，打扫庭院里积满的落叶的情景。





作曲家黄秉冀对于这首乐曲给予附加说明，表示：

“到了万象更新、生机勃勃的春季，人们见到清新的绿草，心里会不禁萌生一些心愿。不过还没来得及达成心愿已经进入深秋，庭院里的梧桐树叶哗啦啦地飘落，这时人们会切身感受到岁月的飞逝。”





著名小说家李孝石的随笔《烧落叶》中则有这样的内容：

“我在花坛一角挖了一个深坑，将烧落叶后剩下的灰烬（将死去的梦想）深深埋在地底下，我不得不回归生活的本质……”

秋天早已匆匆离去，再过几天2023年也即将落下帷幕了。如果大家的心中依然还留下没有达成的心愿等遗憾，就把它们像落叶一样烧成灰，在无尽的岁月里陨灭。在此祝愿大家和2023年温情告别，以崭新的姿态迎接新的一年的到来。