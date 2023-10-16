《漫话国乐》 熙文 / 进馔 / 昭武

新年伊始，相信我们的听众朋友已为实现自己的新年目标而调整步伐，满怀希望地重新上路。节目一开始，我想首先向听众大家致以新年的祝福和诚挚的问候，祝愿大家在新的一年里，所有的希望都能如愿，所有的努力都能成功，祝大家身体健康，阖家安康，平安吉祥。





回到我们的节目，崇尚儒教政治的朝鲜王朝尤为重视国家仪礼，当时的国家仪礼大致分为五种，谓之“五礼”。其中“嘉礼”指的是皇亲国戚的婚礼、册封等仪式。“宾礼”指接待外国使臣的程式与礼节。“军礼”指与军队相关的仪式。“凶礼”指的是君王与王后的葬礼程序。最后一种仪礼是与国家的祭祀仪式相关的仪式，这些仪式因吉祥而称为“吉礼”。对于古人来讲，祭祀是祭拜天神、地神以及祖先的仪式，以此报答诸神的恩惠。朝鲜王朝时代最重要的祭祀可以说是在供奉朝鲜王朝历代君王与王后牌位的祠堂举行的宗庙祭礼。





宗庙作为证明皇家正统性的场所，颇有象征意义，因此每逢换季时，君王会亲自到宗庙主持祭祀仪式，这时演奏的祭乐与歌舞统称为“宗庙祭礼乐”。宗庙与宗庙祭礼乐的历史与艺术价值曾获得国际认可，被联合国教科文组织分别列入世界文化遗产与人类非物质文化遗产名录。据说像宗庙和宗庙祭礼乐一样，古迹和国家仪式的音乐同时列入世界遗产实属罕见。

宗庙祭礼乐《保太平》中“熙文”/ 演奏——国立国乐院正乐团





宗庙祭礼乐中的歌曲，又称为“乐章”。刚才给大家送上的“熙文”属于乐章，歌颂着汉字歌词：“列圣开熙运，炳蔚文治昌，愿言颂盛美，维以矢歌章。”意思是说，历代圣君开启了辉煌灿烂的国运，使得文化昌盛，政治清明，我们会永远赞美历代圣君，以音乐歌颂圣君的丰功伟业。





其实直到朝鲜王朝初期，在宗庙举行的祭祀仪式中演奏的是从中国传入的音乐。世宗大王在位期间，君王对此深感遗憾，就经常对众臣表示：“国人在世时听的是本国的音乐，可为何去世后听中国音乐，这实在不妥。”





世宗大王逝世后，世祖继承了王位。世祖当然深知父王生前的意愿，就将父王创作的音乐《保太平》与《定大业》进行修改后指定为宗庙祭礼乐，从此在600多年的岁月里完好地传承下来。令人感到欣慰的是最近年轻一代艺人时兴将宗庙祭礼乐重新诠释，HAEPARRY乐队也将宗庙祭礼乐中的《进馔》重新诠释。这是在宗庙正式举行祭祀仪式前，先在祭坛上摆放祭品时演奏的音乐，歌颂这样的歌词：“赶紧煮饭，先将米饭盛在祭器上。然后把祭品逐一献上祭坛，按照祭品顺序演奏祭乐。烧香后虔诚地祭奠神灵和祖先，祈求诸神保佑我们。”

《进馔》 / 演唱与演奏——HAEPARRY乐队





宗庙祭礼乐由《保太平》与《定大业》两部分组成，前者歌颂历代君王的文德，后者则赞美历代君王的武德。祭祀仪式中一共斟三次酒，献上第一杯时演奏《保太平》，摆上第二、第三杯时演奏《定大业》。《定大业》由鼓、锣、太平箫等乐器演奏，给人雄壮又生气勃勃的感觉。《昭武》是《定大业》的第一首曲子。据说SANGJARU乐队重新诠释这首曲子时尤为强调乐曲中祈祷的意义，一开始曲调平静，可从此始终令人可以感受到永不放弃的精神。