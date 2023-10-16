《姐姐 2》 - 沈娥辰

ⓒ Getty Images Bank

那边，郑茂芸过来了。就像平时那样，将视线投向地面，弓着背走了过来。他还没有看到我们。我真恨不得不管三七二十一离开那里，去痛痛快快地喝杯啤酒。这个微不足道的年轻人到底算什么？为什么我和姐姐希望他有所动摇呢？我们变得很不安，担心因为他对我们的无视，所有时间都变得扭曲了。





저기, 정무운이 온다.

평소처럼 땅에 시선을 두고 어깨를 구부정하게 구부린 채 걸어 올라오고 있다.

우리는 아직 그의 눈에 띄지 않는다.

나는 다 집어치우고 그 자리를 떠나 시원하게 맥주라도 한잔 들이켜고픈 기분이다.

도대체 이 하찮은 청년이 뭐란 말인가?

어째서 언니와 나는 이 사람이 동요하기를 바라는가?

우리는 정무운이 우리를 의식하지 않음으로 인해

모든 시간이 뒤틀려버릴까 봐 불안해하고 있다.









在小说《姐姐》中出现了三个一直都在热衷于争排名的“神”。她们是三姐妹，其中双胞胎各自代表着“幸运”和“不幸”，同母异父的妹妹则是掌管爱的“神”。因为只有爱神是同母异父，所以受到了两个姐姐的排挤。这个设定很巧妙。其实从某种角度来看，“幸运”、“不幸”、“爱”都与命运有关。但与“幸运”和“不幸”从一开始就定下了的结果相比，“爱”对人类来说，有可能是幸运，也有可能是不幸。小说中的郑茂芸与其说是了不起，不如说代表着悲伤和疲惫的人类。所以连神都无法读懂他的眼神，无法看透他的内心。也就是说，因为生活太艰难，所以遇到幸运也不会很激动，遇到不幸也不会很悲伤。但是爱却慢慢地渗透到他的心里，让他的心跳动起来，所以爱神最终取得了胜利。而这也是作者通过这个寓言般的故事想传递给读者的一个信息、一个提问——最能打动人类心灵的到底是什么？









“伤得倒是不严重，不过穿着高跟鞋应该走不了路了。茂芸先生，可以麻烦你从家里给我拿双舒服点的鞋吗？”





令人意外的是，郑茂芸居然点了点头，这对我们两姐妹无疑是个巨大的冲击。他对待我们就好像在饭店收银台上放着的想拿就拿，不想拿就不拿的薄荷糖一样，却对着老幺点起了头。这让我和姐姐陷入到了巨大的溃败感之中。





“많이 다친 것 같지는 않은데... 힐 신고는 걸을 수 없을 것 같아요.

죄송하지만 무운씨 댁에서 편한 신발 좀 빌릴 수 있을까요?”





뜻밖에 정무운이 고개를 끄덕인다.

충격적이다.

언니나 내게는 식당 계산대에서 집어 들 수도 집어 들지 않을 수도 있는

박하사탕처럼 대하던 정무운이 고개를 끄덕이다니.

언니와 나는 열패감에 휩싸인다.









作者 沈娥辰（音 심아진 ），1972年出生于庆尚南道马山。1999年发表中篇小说《为了喝茶的时间》（ 차 마시는 시간을 위하여） 步入文坛。