北韩电视剧和电影里的居住空间

每当新住宅区竣工时，北韩对外宣传媒体总会大肆宣传报道。介绍2022年竣工的平壤松花大街的视频中，记者在试乘电梯时强调，如同建筑的高度一般，北韩居民的尊严得到大幅提升。该视频主要介绍松花大街全景，没有拍摄建筑内部空间。那么，北韩住房的内部格局如何呢？





北韩的电视剧和电影都以社会主义现实主义为基本原则。北韩的视频媒体虽然没有原原本本地反映社会现实，但是比较真实地反映北韩居民的日常生活。2017年北韩朝鲜中央电视台播放的电视剧《北方的彩霞》讲述登场人物围绕矿石提炼厂建设方式和缩短工期发生纠葛的内容。该作品中，房间并非私人空间，而是对家庭成员敞开的空间。





《北方的彩霞》这部电视剧的背景是金正日时代北韩北部地区慈江道的农村文化住宅。当时，北韩农村住宅的主要特点是围墙矮、栅栏矮、大门没门锁，而且呈一字形排列，与自然环境相协调。特别值得一提的是，北韩的农村住宅里没有房间门，只有区分空间的门坎，可说是完全开放的居住空间。住宅里除电视机等家用电器外，还将书桌、书柜和衣柜等家具布局得井然有序。因此，可视为以家庭成员为中心建造的住宅。





韩民族传统生活文化是坐在炕上生活的“坐式居住文化”。已故北韩国家主席金日成强调睡炕，已故国防委员会委员长金正日强调火炕取暖，但是国务委员会委员长金正恩执政后建造的超高层公寓为北韩居民提供了立式生活环境。





再讲讲2017年播放的北韩电视剧《北方的彩霞》。剧中，居民们因他们生活的住宅过于狭窄等存在诸多不便而决定建造新房。举例来说，为儿子娶妻因房子狭窄而被解除婚约；在家里烫发因味道刺鼻而到院子里烫等，有很多关于农村住宅的轶事。因此，农村居民都希望住在现代式住宅里，并打出“着手建设符合新时代要求的立式住宅”这一口号。也就是说，习惯于坐式生活的农村居民要将其生活方式改为立式生活，但这对他们来说是一种新尝试、新挑战。





一直以来，北韩基于坐式生活方式建造住宅，但是国务委员会委员长金正恩执政后建造的超高层公寓都是现代化的立式生活空间。在此情况下，入住超高层公寓等新建住宅的大多数居民未能立即适应立式生活。在《我们的邻居》这部北韩电视剧中，超高层公寓的厨房里摆放着餐桌和餐椅，但是在剧中看不到家庭成员坐在餐桌前吃饭的场面。有趣的是，他们在客厅沙发前摆放折叠式矮餐桌，全家人围坐在一起用餐。总之，金正恩执政后虽然引入现代化的立式生活方式，但是大多数北韩居民尚未能适应这种生活方式。





尽管如此，居住空间改为立式后，北韩居民开始将家庭空间区分开来。2016年上映的北韩电影《我们家的故事》讲述中学刚毕业的女主人公照顾邻居孤儿兄妹的故事。该作品以金正恩时代平壤附近降仙市花石洞农村住宅为背景，后半部讲述女主人公获得模范青年勋章，并搬进国家赐予的住宅。





通过《我们家的故事》这部电影可以知道典型的农村住宅和新建住宅的内部格局有何不同。一般来说，典型的农村住房没有隔间，但是新建住宅有阳台、客厅、厨房、卫生间和卧室、儿童房等设置房间门的个别空间，并按用途摆放家具等所需物品。





一直以来，北韩是男性主导的社会，丈夫或父亲等户主在住宅中占据中心空间，表现出家长权威主义、大男子主义的特质，但是随着住宅内部格局的变化，这种现象也逐渐发生了变化。





在电视剧《北方的彩霞》中，可以看到金正恩时代北韩农村景观。在典型的农村住宅里，厨房是炊食和供暖的场所。特别值得一提的是，由于厨房里设有炊食的灶位和供暖的灶口，位于比其他空间较低的地方，且北韩男人都不愿意进厨房。因此，厨房家务都由女人承担。但是在电影《我们家的故事》中，新建住宅的厨房里没有灶口，而且位于客厅一旁。因此，男人也开始进入厨房。过去，北韩居民都用大碗喝水，但是搬进新建住宅后，买些水杯摆在餐桌上，而且购买最新厨房用品和室内装饰品等，居住空间的变化还掀起了北韩居民的消费热潮。





北韩朝鲜中央电视台2013年播放的电视剧《我们的邻居》的主人公是升降机操作员。这部电视剧的背景是位于平壤的一幢高层公寓楼，主人公家属和邻居住在10层，其他登场人物住在21层。通过他们居住的高层公寓可以窥视北韩变化的居住文化。





在《我们的邻居》这部电视剧中出现父亲围着围裙、戴着橡皮手套洗碗盘的场面。这在过去是难以想象的事情。居住空间的变化打破家长权威主义、大男子主义的思维模式和行为模式，北韩男人也开始进厨房洗碗盘或打扫房间等做些家务事，形成了家务平等的新居住文化。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，以提高人民生活水平为由，为特定阶层建造超高层公寓楼和带有露台的高档阶梯式联排住宅以及许多地标性建筑。金正恩此举不但改变首都平壤的天际线，还营造了首都平壤的美丽景观。但是没想到这也激起了新建公寓入住居民潜在的消费欲望。因为他们搬进根据立式生活方式设计的现代化公寓后，大都购买符合新生活方式的家具和生活用品。





有了儿童房就要给孩子买儿童床和儿童桌椅以及孩子喜欢的玩具，并为孩子装饰房间。在北韩电视剧《等待父亲》中，儿童床上的装饰品是日本知名的吉祥物。过去，全家人睡在同一间屋子里，哪能给孩子买这些东西呢？但是最近入住新建公寓，而且有经济能力的父母亲，都给孩子买他们喜欢的东西。因此，北韩的百货商场另设儿童专区，专售儿童用品。





高层公寓还使北韩的搬家方式发生了变化。在电视剧《北方的彩霞》中，矿村居民在搬家时利用蓝色送货车，而且在全体村民的协助下，把家里的东西装到货车上。与此相比，以平壤高层公寓为背景的电视剧《等待父亲》中，全家人把各自的旅行箱装在汽车后车厢里驶向机场。此外，在电视剧《我们的邻居》中，公寓楼虽然有电梯，但是父亲叫儿子爬楼梯减肥，并吃些补品维护身体健康。





在此前的作品中，大都是身体虚弱的人吃补品，但是在该作品中，住在平壤高层公寓的北韩居民除治疗目的外，还为维护身体健康而吃补品，并通过爬楼梯等方式减轻体重。





随着住宅格局的变化，室内装饰也发生了变化。在过去的住宅里，墙上都挂着金日成、金正日肖像。在电视剧《北方的彩霞》中，住宅里挂着一个匾额，匾额上写着“将军家眷”，这里的将军是指国防委员会委员长金正日。但是以平壤高层公寓为背景的电视剧《我们的邻居》和《等待父亲》中，公寓内不见金日成、金正日肖像或匾额，墙上挂着全家福照或风景画。此外，用世界地图装饰客厅意味着积极响应北韩国务委员会委员长金正恩强调的世界化趋势。





从坐式生活文化转变为立式生活文化；从敞开的居住空间转换为私密的居住空间等，通过上述电视剧和电影可以知道，北韩居民的居家生活发生了相当大的变化。





居住空间和生活方式的变化已经激起北韩居民的消费欲望。在此情况下，北韩居民的日常生活将出现何种变化，格外引人关注。