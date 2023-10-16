《漫话国乐》 窗外三更 / 竹风流 / 新水龙吟

朝鲜王朝时代著名画家申润福的作品《月下情人》描绘了在一个新月升起的月夜，捕捉到一对年轻男女在僻静的胡同里约会的场面。画作的一角还有这样的题字：“月沉沉夜三更，两人心事两人知。”意思是说，男女在夜深人静时见面，两人的心思只有两人才知道。三更指午夜时分，当时没电，应该是个漆黑的深夜。男女还在僻静的胡同里见面，两人的心情会怎样呢？





“两人心事两人知”这一字句经常出现在古诗里，辞说时调《窗外三更》也有这个字句。这首时调以“窗外三更细雨时两人一往情深，夜间无人私语时两人立下山盟海誓，百年好合，孰知结局是离别……”为开头，描写了夜深人静的月夜，窗外下着毛毛细雨，相爱的男女见面约定终成眷属，可谁知道两人最终还是分手，因此这对男女的心情不是当事者是不会明白的。

辞说时调《窗外三更》 / 演唱 - 李峻娥





说到朝鲜王朝时代的风俗画家，最具代表性的有刚才介绍的申润福与多才多艺的天才画家金弘道。两人在作品中经常以幽默和讽刺的手法，生动逼真地表现出普通老百姓的生活点滴，因此他们也留下一些与音乐相关的作品，金弘道的《舞童》就是最具代表性的作品之一。这幅画描绘了卖艺的小童跳舞的情景。小童的身边还有演奏乐器的人围坐在地上，其中两人吹笛子，大笒、奚琴、长鼓和鼓手各一人等由6个乐器组成，这类乐器编排，叫作“三弦六角”。现如今，传统舞蹈的伴奏音乐依然以“三弦六角”进行演奏。





《舞童》这幅画画得活龙活现，生动又风趣。跳舞的小童一只腿举得高高的，另一只脚则踮起脚跟，好似即将跳跃飞向天空。长长的衣袖垂下来，好似即刻用力抛出。这时在场的观众如果是喜好歌舞的一定会随声应和，不约而同地喊一声“好！”。





随着音乐声响起，想象一下跳舞的情景也是不错的。传统舞蹈《僧舞》的伴奏音乐《竹风流》本来是从节奏缓慢的“长念佛”开始的，今天给大家带来的是音乐达到高潮时演奏的曲子。

《竹风流》中“古格里”、“扎紧古格里”、“唐乐” / 演奏-崔庆满等人





据说金弘道生前还喜欢画神仙。笙簧作为气鸣乐器，以其独特又神秘的声音被誉为“神仙的乐器”。笙簧在形似瓢子的圆形共鸣箱笙斗上插着好几根长短不一的竹管。从侧面看，其形制犹如收回翅膀的凤凰。如今笙簧的簧片使用铁片，吹奏时气流冲激簧片发生振动而发出金属音，由于其声音和笛子、大笒等竹制气鸣乐器截然不同，因此经常比喻为龙吟声或凤凰的鸣声。





金弘道的另一幅画作《仙人松下吹笙图》表现出神仙背着酒瓶坐在松树下吹奏笙簧的情景。画中还写着中国著名诗人罗邺的诗句：“筠管参差排凤翅，月堂凄切胜龙吟。”意思是说，参差不齐的竹管是否是凤凰的翅膀呢，从月堂里传来的笙簧声比起龙吟声更加凄切又哀伤。接下来就给大家听一听笙簧的声音是否真的像龙吟声，今天的最后一首音乐就是用笙簧吹奏的乐曲《新水龙吟》。水龙吟意味着水里的龙在吟诵歌唱，即龙的吟唱。如果您仔细听这首乐曲，可能不觉得凄切，而是会联想到宽广的湖面上泛起的层层涟漪。