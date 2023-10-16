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全人类的体育盛会——2024年江原冬季青年奥林匹克运动会即将拉开帷幕。





1月19日至2月1日在韩国江原特别自治道举行的第四届冬季青年奥林匹克运动会，将有来自80多个国家和地区的1900多名运动员在7个大项、15个分项、81个小项上展开激烈角逐。





2024年江原冬季青年奥林匹克运动会作为首次在亚洲举行的冬青奥会，来自世界各国和地区的青年运动员们将展现奋力拼搏的体育精神和冰雪运动的无穷魅力。那么，北韩有哪些冬季运动呢？





在韩国，滑雪、滑冰、滑雪橇、滑冰橇是人气很高的冬季运动。虽然天气寒冷，但是滑雪场、滑冰场等地总是人流如潮。那么，北韩居民在冬天做哪些运动呢？





北韩的冬季运动大都以游戏形式进行。天气虽然寒冷，但是北韩儿童喜欢到田野去玩儿冬季游戏。北韩有句俗话说，“酱缸台和儿童不会被冻住”，天气越冷，北韩儿童越喜欢到户外去玩儿游戏。尤其是下大雪的时候，北韩儿童会分成两组打雪仗或在冰上玩儿抽陀螺游戏。此外，天冷的时候，北韩儿童喜欢到滑冰馆去滑冰或到结冰的河川和池塘上滑叫做“单刀冰车”的冰橇。





北韩的冬天被称为“酷寒的季节”，特别是盖马高原的冬天从10月开始，到第二年5月结束，比韩国的冬天来得早，去的晚。虽然天气酷寒，但是北韩儿童无不享受冬季运动的乐趣。





北韩冬天经常下雪，且多山、多坡道。这种环境原样形成自然游乐场，吸引很多农村儿童来玩儿冰雪游戏。与此相比，居住在首都平壤的儿童通常到滑冰馆或滑冰场去滑冰。此外，流经平壤的大同江被厚厚的冰层覆盖后，很多平壤市民前往凿冰垂钓。





在韩国江原特别自治道华川郡举行的山鳟鱼庆典是在冰上凿洞后用人造鱼饵钓山鳟鱼的冰钓活动。此外，韩国人也用面饵冰钓，但是平壤居民在大同江上冰钓时大都以整条鲜活蚯蚓为饵。





大同江面结下一层厚厚的冰后，很多平壤居民会沉醉于冰钓的乐趣之中。特别值得一提的是，北韩在20世纪80年代就将1月和2月指定为“冬季运动月”，让民众通过滑冰、滑雪等活动增强体力，12月还举行冬季运动比赛。





已故北韩国防委员会委员长金正日的母亲金正淑出生于咸镜北道会宁市鳌山德。冠上该地名的“鳌山德奖体育运动会”作为北韩规模最大的冬季综合性运动会，来自北韩各地区的体育团团员在冰球、花样滑冰、滑雪等多种项目展开激烈角逐。





金正恩政权成立后，北韩开始鼓励民众滑雪。2016年，北韩国务委员会委员长金正恩前往两江道参观滑雪运动员训练情况，并表示滑雪运动是很好的体育活动。据悉，金正恩11岁时前往瑞士留学，且在留学期间经常滑雪，2013年在北韩建设了马息岭滑雪场。





过去，金正恩在瑞士伯尔尼留学6年，喜欢滑雪和篮球。因此，可能受其影响而建设马息岭滑雪场。北韩在最短时间内建设了最高水平的滑雪场。马息岭滑雪场的总面积为韩国最大滑雪场——龙平滑雪场的4倍，并建有宽40米到120米不等的初、中、高级滑雪道和雪橇滑道。建设滑雪场时，北韩打出“马息岭速度”这一口号，督励工人加快滑雪场建设进程。





北韩还创作童谣歌颂马息岭滑雪场是金正恩时代最大的建设事业。位于北韩江原道元山附近山岭上的马息岭滑雪场占地面积约1400万平方米，是由总长度达50公里的10条雪道和拥有400多间客房的酒店及附属设施构成的超大型滑雪度假村。





北韩以最短时间内取得最大成果的“马息岭速度”，在短短一年多的时间里就建成如此巨大的滑雪场，但是滑雪在北韩并非是大众体育运动。其原因在于大多数北韩居民买不起价格昂贵的滑雪装备。在此情况下，北韩为何强调滑雪运动呢？





从北韩滑雪人口来看，根本就不需要建设马息岭滑雪场。但是韩国江原道平昌获得2018年冬季奥运会主办权后，金正恩政权试图在北韩分散进行部分项目的比赛。为此，北韩必须具备举办赛事活动的条件和能力。在此情况下，北韩着手兴建马息岭滑雪场。北韩媒体称，外国滑雪场起点和终点的垂直高度约为200至400米，坡度为12至20度，但是北韩的高低差为700米，并强调马息岭滑雪场具备了高水平滑雪运动员前来滑雪的条件。





2011年7月，韩国江原道平昌被确定为201年第23届冬季奥运会举办地。同年年底，北韩国防委员会委员长金正日逝世，其三子金正恩接掌政权。之后，北韩表示有意举办平昌冬奥会的部分项目比赛。2015年，代言北韩立场的旅日朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》提议南北韩分散举办平昌冬奥会，并介绍马息岭滑雪场比赛场地设施。





北韩试图分散举办冬奥会的愿望最终未能得到实现，但是在平昌冬奥会即将开幕之际，南北韩滑雪运动员在马息岭滑雪场进行了为期两天的联合训练。此外，北韩于2022年发行了以冬季奥运会为主题的纪念邮票。当时，北韩以疫情等原因没有参加2022年北京冬奥会，但是以此方式对北京冬奥会表示支持。那么，北韩在历届冬奥会上取得的成绩如何呢？





20世纪60年代到70年代初，北韩在冬季运动项目具有较强的竞技实力，且在冬奥会上比韩国先获得奖牌。在1964年奥地利因斯布鲁克举行的冬奥会上，北韩选手韩弼花在亚洲选手中首次斩获女子3000米速滑银牌。这在当时可说是了不起的壮举。





迄今为止，北韩一共参加过9次冬奥会，累计获得1枚银牌和1枚铜牌。特别值得一提的是，在北韩首次参加的因斯布鲁克冬奥会上，韩弼花获得女子3000米速滑银牌，成为亚洲女性中首位冬奥会银牌得主。





在1992年阿尔贝维尔冬奥会上，黄玉实(音)获得短道速滑女子500米铜牌，为北韩献上第二枚冬奥会奖牌。2018年平昌冬奥会时，北韩派出历来最多的22名运动员参加3个大项、5个分项的比赛。其中，出战花样滑冰项目的男女运动员展露了头脚。





代表北韩的花样滑冰运动员有1986年札幌亚洲冬季运动会双人滑金牌得主南惠英、金赫；2011年阿斯塔纳-阿拉木图亚冬会双人滑铜牌得主李芝香(音)，太元赫(音)。此外，金银河(音)和李木兰(音)也是在北韩人气很高的花滑运动员。





2018年平昌冬奥会时，参加花样滑冰双人滑项目的北韩组合亷太钰-金柱希表现不俗，在首次参加的冬奥会上位列第13。该组合在2015年10月举行的格拉茨冰上挑战赛上首次亮相国际舞台，并获得第五名的成绩。





北韩组合廉太钰-金柱希在平昌冬奥会上创其最好成绩，谱写了北韩花滑历史新篇章。但是其后不见活跃于国际舞台的北韩运动员。分析认为，其原因在于北韩冰雪运动场馆及配套设施不够完善。





即使拥有得天独厚的自然条件，若不具备相应的设施和竞技实力，将难以培养出优秀的运动员。北韩因经济困难而无法建设冰雪体育比赛场馆，且现有场馆设施老旧，难以为精英运动员制定全面的训练计划。在此情况下，北韩运动员怎能在国际舞台上取得优异的成绩呢？





北韩冬季天气寒冷，且山岭陡峭，降雪较多，具备了进行冬季体育运动的良好条件。但是冬季运动项目不同于夏季运动项目，运动装备价格相对很高，而且每年都要投入巨额的场馆维护费用。因此，北韩为培养优秀的冰雪运动员，首先要摆脱当前的经济困境。