《漫话国乐》 梅花打令 / 根得棱打令 / 旌善阿里郎

“桐千年老恒藏曲，

梅一生寒不卖香，

月到千亏余本质，

柳经百别又新枝。”

这是朝鲜王朝中期文臣兼书法家申钦的诗《桐千年老》。古时候，书生等文人墨客喜好以梧桐、梅花、月亮和杨柳为素材写诗。其中梅花尤其深得书生的喜爱，因为它在寒冬的冰天雪地中傲霜斗雪，凌寒独开，芳香四溢而暗喻书生高尚的品格与气节。现在虽然尚未过节，天气依然寒冷，这时候频频传来“急性子”的梅花开放的消息。农历12月又名“腊月”，这时开放的梅花叫作“腊月梅”。当梅花开始纷纷绽放的时节，人们看到风雪开花的梅花会不由得心动起来，期待万象更新、鸟语花香的春季早日到来。

京畿民谣《梅花打令》/ 演唱-宋素姬，演奏-第二个月





京畿民谣《根得棱打令》的“根得棱”是韩语“건드렁”的谐音字，国人听了这首曲名，可能马上会联想到走起路来摇摇晃晃的模样。这首歌描写了在首尔各地集市出售特产品的姑娘，唱出生活能力很强的姑娘们扭摆着身子，赶集市卖东西的情景：

“听说住在往十里的姑娘去卖野菜，叫人们买她的蕨菜、薇菜、楤木芽和龙门山菜。家住楼阁洞的姑娘则去卖荷包，出售各色各样的烟荷包。还有住在儿岭的姑娘则当了卖网巾的商贩，在集市出售人毛网巾、京组网巾、细网巾等……”

京畿民谣《根得棱打令》 / 演唱-蔡秀贤（音），演奏-Volosi





Gozze（고쩨）乐队演唱的《旌善阿里郎》本来有两种版本，其一是江原道旌善的居民自古以来传唱的，当地居民称之为《阿拉里》。民谣通常从缓慢的节奏开始，越唱越快。《阿拉里》又分成《长阿拉里》和《扎紧阿拉里》。另一种版本则叫《快拍阿拉里》，这一版本一开始将较长的辞说像演唱饶舌一样语速很快，可到了后面节奏突然放慢，唱法比较独特。首尔京畿地区的艺人将《快拍阿拉里》唱得流畅、干练的，又名《旌善阿里郎》。



