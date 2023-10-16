《Earth》 - 赵时显

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“我想土葬。”

这就是安娜留下的遗言。

人类的身体不会腐烂的事实正式发布是在2047年。虽然一直有关于不会腐烂的鱼、伴侣动物等的报告，但由于野生动物的数量不断减少，这一事实一直被认为是例外的情况。但随着在巴黎近郊的填埋场发现相当于核爆炸级别的土质污染后，最近这些年人类尸体也丝毫没有腐烂的事实才被公之于众，再也无法对这一实态采取回避态度了

那么，人类的尸体该被分类为什么呢？





“나를 묻어줘.”

그게 안나가 남긴 유언이었다.





인간의 몸이 썩지 않는다는 사실이 공식적으로 발표된 것은 2047년의 일이었다.





썩지 않는 물고기나 새, 반려동물에 대한 보고는 꾸준히 있었지만

야생동물의 개체수가 확연히 줄어든 탓에

줄곧 예외적인 사태로만 여겨지던 상황이었다.

하지만 파리 인근의 매립지에서 방사능 피폭 수준의 심각한 토질오염이 발견되면서

최근 몇 년간 매장된 인간들이 조금도 썩지 않았다는 사실이 알려지자

더 이상 사태를 외면할 수 없는 지경에 이르렀다.

그렇다면 죽은 인간의 몸을 이제 무엇으로 분류해야 하는가.









这部小说的题目是《Earth》，而用韩文标记发音的话，这个词既可以理解为“地球”，也可以理解成“我们”。也就是说，这部小说蕴含着“地球所面临的危机问题，我们所有人都应该共同思考”的含义。因此不仅是现在共同生活的一代人，要把未来世代也都看做是“我们”，为他们的人生负责。









“我不想成为你的垃圾。”





“你不是垃圾”，我本来想这么说，却不知道为何说不出来，这一点我自己也无法理解。





“汝利，请你把我埋葬了吧。”





我根本没有想到安娜会说出这样超出常识、自私的话来，也不知道她的这一欲望是从哪里来的。





“我希望你能想着我，希望你不要忘了我，来看我，记住我。”





“너에게 내가 쓰레기로 남는 건 싫어.”





너는 쓰레기가 아니야, 그렇게 말하고 싶었다.

왜 목소리가 나오는 않는 건지, 스스로도 이해할 수 없었다.





“있잖아, 여리야. 나를 묻어줘.”





안나가 이렇게 비상식적이고 이기적인 말을 할 거라고는 상상도 못했다.

그런 욕망이 어디서 나왔는지도 알 수 없었다.





“네가 나를 생각했으면 해. 잊지 않았으면. 찾아왔으면. 기억해 줬으면.”









作者 赵时显（音 조시현）2018年凭借小说《东方式庭院》（동양식 정원）获得《实践文学》新人奖。2020年入选八位 “韩国艺术创作学院新一代艺术家”之一。