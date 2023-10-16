北韩在历届世界杯上取得的成绩和目前的足球水平

世界最大规模的单项体育赛事——国际足联世界杯将于870多天后正式拉开帷幕。





由主教练克林斯曼率领的韩国国家男子足球队在去年开始进行的2026年世界杯亚洲区预选赛第二阶段小组赛C组第一、二轮比赛中，先后击败新加坡队和中国队获得二连胜，但是仍不敢掉以轻心。





2026年国际足联世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办，1986年墨西哥世界杯以来，连续第10次晋级决赛圈的韩国队，以连续第11次闯入世界杯决赛圈为目标，北韩也在参加2026年世界杯亚洲区预选赛第二阶段比赛。





新冠疫情爆发后，北韩为防止新冠病毒流入其境内而封锁边境，并拒绝参加国际体育赛事。在此情况下，北韩于去年8月表示有意参加2026年世界杯亚洲区预选赛。之后，北韩队分在亚洲区预选赛第二阶段B组，目前暂列小组第二。





北韩队和日本队、西利亚队、缅甸队分在同一组。在第一轮比赛中，北韩队以0比1负于叙利亚队，但是在第二轮比赛中以6比1大胜缅甸队。此前，有观测认为北韩队可能缺席亚洲区预选赛第二阶段赛事，但是北韩队如期参赛，并在第二轮比赛中获得了胜利。





此外，曾效力于欧洲俱乐部的北韩足球运动员韩光成是否参加比赛也是球迷们关注的焦点。去年，人们预测韩光成会亮相杭州亚运会，但是却未能见到他的身影。在2026年国际足联世界杯亚洲区预选赛上，韩光成等曾效力于欧洲俱乐部的北韩足球运动员们再次组成国家队驰骋赛场，可以说具有相当大的意义。





2019年，北韩国家足球队曾参加2022年卡塔尔世界杯亚洲区预先赛，但是北韩足联以“疫情因素不可抗力”等为由，宣布退出预选赛。就这样经过4年后，北韩队重返世界杯舞台，并在亚洲区预选赛第二阶段B组第二轮比赛中，以6比1大胜缅甸队。在这场比赛中，曾效力于欧洲和中东俱乐部的北韩足球明星韩光成也攻破球门，提高了闯入决赛圈的期待。那么，北韩是从什么时候开始参加世界杯足球赛的呢？





北韩于1966年首次参加世界杯足球赛，但在其后数十年里，很多次没有参加该赛事。特别值得一提的是，1966年和2010年，北韩足球队闯入了世界杯决赛圈。在首次参加的1966年世界杯足球赛上，北韩队以1比0战胜意大利队，爆出世界杯历史上最大冷门。





在进入决赛圈的16支球队中，北韩队获胜的概率仅为1%。也就是说，几乎没有人看好北韩队，但是北韩队却出人意料地战胜了意大利队。当时，攻入致胜球的朴斗一是韩国足球界人士非常熟悉的北韩足球运动员。更令人惊讶的是，北韩队还挺进8强，与葡萄牙队争夺晋级4强的资格。在8强赛中，北韩队以3比5负于葡萄牙队，无缘4强，但是三次攻破对方球门，展现出不凡的竞技实力。





北韩于1966年首次参加在英格兰举行的国际足联世界杯，并在小组赛中击败意大利队，爆出世界杯历史上最大冷门，进而创造在亚洲球队中首次挺进世界杯8强的奇迹。





之后，北韩在世界杯亚洲区预选赛小组赛中遭淘汰或弃权、拒绝参加等原因未能入围决赛圈，直到2010年才又夺得世界杯入场券。当时，活跃于日本足球甲级联赛的安英学、郑大世等旅日朝鲜人总联合会所属同胞作为北韩队成员参加南非世界杯亚洲区预选赛，并成功进入决赛圈。





在决赛圈小组赛中，北韩队虽然未能获得胜利，但是在与世界杯历史上夺冠次数最多的巴西队交锋时展开严密防守，并攻入1球等，震惊了世界。因此，北韩足球队回国后，沿途受到平壤市民的夹道欢迎。





其实，足球是在北韩人气最高的体育运动项目。北韩从金日成时代开始就强调“足球是最适合我们体型的体育运动项目”，并鼓励民众踢足球。此外，北韩媒体还经常转播国际足球比赛。由此可见，足球在北韩的人气确实很旺。北韩虽然没有职业足球俱乐部，但是有机关车体育团、鸭绿江体育团等社会体育团下属足球队，并举行足球联赛等，以提升北韩足球的人气。





2022年卡塔尔世界杯当时，北韩媒体录播部分赛事，并简略报道比赛内容。此外，北韩运营平壤4.25体育团足球队、机关车体育团足球队等参加的足球联赛，并为培养优秀的足球运动员而创办足球学校。





2013年，北韩创办平壤国际足球学校，并选拔实力出众的儿童进行足球培训。该校具备可供擅长踢球的学生充分学习的一切条件，旨在培养出国际知名的足球运动员。校方表示，前国家队足球运动员来校指导学生，并聘请意大利等欧洲著名的足球教练进行系统的足球训练，优秀的学生被派往欧洲接受培训或与欧洲足球俱乐部签约。





最近在国际舞台上展露头角的北韩足球运动员大都从幼少年时期开始在平壤国际足球学校接受专业系统培训。2013年，基于北韩国务委员会委员长金正恩的体育强国建设构想而创建的平壤国际足球学校，借鉴欧洲足球强国的培训计划，有体系地培养从全国各地选拔而来的男女足球运动员。





平壤国际足球学校追求足球的国际化，除技能培训外，还教英语和电脑，并将实力出众的学生派往欧洲接受先进的足球教育。曾活跃于欧洲顶级联赛的北韩国家队足球运动员韩光成也是平壤国际足球学校出身。





平壤国际足球学校自建校以来，在政府资助下将14名学生派往西班牙，将15名学生派往意大利留学，而韩光成是被派往西班牙留学的14名学生之一。2015年，韩光成参加意大利足球训练营时，其实力得到高度认可，2017年与意大利足球甲级联赛所属卡利亚里足球俱乐部正式签约，并在意甲联赛亮相仅一周就攻入首粒进球，作为前锋展现出进攻才华而被评为北韩的罗纳尔多、足可与韩国的孙兴愍相匹敌的选手。





被称为“北韩的罗纳尔多”、“人民罗纳尔多”的韩光成是在欧洲顶级联赛破网得分的第一个北韩足球运动员。之后，韩光成经意大利佩鲁贾俱乐部转会至尤文图斯俱乐部，引起全球足球迷的瞩目。





过去10多年来，平壤国际足球学校参加国际少年足球邀请赛等许多国际大赛，并多次获得冠军和最佳运动员奖。事实上，除韩光成外，朴光龙、郑日冠、崔成赫等平壤国际足球学校出身的许多运动员也进军欧洲足坛。那么，北韩为何致力于培养足球人才呢？





足球在人类所有体育运动中最受欢迎、接受度最高、普及面最广，而且不需投入巨资也能培养出优秀的运动员。因此，北韩也在着力培养足球运动员。对北韩来说，培养出一名优秀的足球运动员能比外派数千名劳工获得更大收益。以韩光成为例，转会费就超过60亿韩元。





据悉，韩光成的转会费大都汇往北韩，被用于核导研发。这成为他遭受制裁，被俱乐部开除的主要原因。不论如何，韩光成确实为北韩赚取了不少外汇。正因为如此，北韩在致力于培养优秀的足球运动员。





目前，联合国安理会将加盟欧洲俱乐部的北韩足球运动员分类为“赚外汇的劳工”，但是若能在欧洲足坛表现优异、出人头地、名声大噪，北韩还能取得提升国家形象的无形效果。





北韩时隔4年重返国际足球舞台，目前参加2026年国际足联世界杯亚洲区预选赛第二阶段比赛，以1胜1负积3分净胜4球的成绩暂列B组第二，提高了进入第三阶段比赛的可行性。





国际足联增加参赛名额，为北韩降低了进入世界杯决赛圈的门坎。国际足联宣布从2026年世界杯开始，将各大洲决赛圈参赛球队从32支增加到48支，亚洲区球队的出线名额增加到8.5个。从北韩的足球实力来看，应该能进入亚洲8强之列，但关键在于能否建立协同合作的团队精神。





过去10多年来，北韩为培养精英足球运动员做出不懈努力，并取得一定程度的成果。因此，在2026年国际足联世界杯亚洲区预选赛上能否夺得决赛圈的入场券，格外引人关注。