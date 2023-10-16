《漫话国乐》 划桨歌 / 转圈游戏 / 四季歌

江华岛是韩国第五大岛，位于通往汉阳的汉江与西海的交汇处。由于这样的地理环境，古时候江华岛有很多商贩利用柴船往返汉阳做交易。柴船不是渔船，而是一种划桨搬运物品的运输船，因为底面是平平的，水浅也很容易航行。古时候当渔船捕了很多鱼，就利用柴船把鱼先运回渔村。不仅如此，柴船还将木柴、食盐、虾酱等物品运往汉阳做交易，然后在汉阳载着江华岛欠缺的生活用品返回江华岛。汉江的平均宽度达1公里，堪称大江，从汉阳载着很多物品划船逆流而上，十分辛苦，所以这时船夫们为了配合默契会高声齐唱劳动谣。

《柴船歌》中“划桨歌” / 演唱-金容宇等人





《划桨歌》歌颂这样的歌词：

“有的人好命过上好日子，尽享富贵荣华。可我为何如此命苦，得靠划船谋生呢……”虽然船夫的工作卖命般的劳累又危险，可他们的身边还有一群伙伴一起干活儿一定感到踏实的。





以前到了春日，妇女们在咸镜道地区的南大川河边采摘山菜时喜欢边唱民谣《转圈游戏》，边跳舞。还有，在日本帝国主义殖民统治韩国时期，人们把被日军追捕的义兵或独立军藏在身后，为了镇定下来唱的歌也是这首民谣。





韩文歌名《돈돌라리》是转来转去的意思。世上没有一成不变的事物，当时的人可能心中抱着希望唱了这首歌，虽然我们在日本的殖民统治下饱受苦难与折磨，但相信总有一天，我们会找回国家，堂堂正正地过日子。今天给大家带来的是以现代感性重新诠释的：

“有时候会后悔，不过还是把往事忘了吧。亲爱的你，新的一天终究会来临的……”

无论是过去还是现在，人们的希望都是一样的，相信明天会比今天更好。

咸镜道民谣《转圈游戏》 / 演唱-李韩哲（音）