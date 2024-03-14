田柾国成为继PSY后公告牌“百强单曲榜”上榜时间最久K-Pop个人歌手

防弹少年团（BTS）成员田柾国个人专辑《GOLDEN》主打歌《Standing Next to You》连续18周跻身美国公告牌旗下主榜单“百强单曲榜”（Hot100），成为上榜时长第二的韩国个人歌手。

公告牌当地时间12日发布了最新一首的榜单情况，田柾国上述单曲较前一首上升了两个名次，排名第85位，连续18周榜上有名。由此，田柾国也成为继PSY之后，上榜时间最久的韩国个人歌手。PSY曾凭借爆曲《江南Style》连续31周跻身“百强单曲榜”，书写了韩国歌手的纪录。

田柾国一个人名义演唱和参与的歌曲中，与美国歌手查理•普斯（Charlie Puth）合唱的《Left and Right》也曾在“百强单曲榜”中停留17周之久，田柾国另一首人气单曲《Seven》上榜时间也长达15周。

除田柾国外，最新一期的“百强单曲榜”中依然出现了BLACKPINK成员Jennie的身影。上榜歌曲为Jennie与威肯（The Weeknd）、莉莉-罗丝•德普（Lily-Rose Depp）共同为电视剧《The Idol》演唱的插曲《One Of The Girls》，排名第55位。