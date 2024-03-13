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当你沉睡时 (당신이 잠든 사이)

2024-03-13

今日首尔

导演：张允炫
主演：秋瓷炫、李茂生
类型： 悬疑、爱情
片长：100分钟
上映日期：2024年3月20日

剧情概要：
讲述了因交通事故而患上选择性记忆丧失的德熙（秋瓷炫饰），幸福的夫妻生活遭遇不幸后，丈夫俊硕（李茂生饰）的不明事迹被发现后，追查真相的悬疑爱情剧。

幸福的夫妻，消失的记忆，还有可疑的丈夫……过着三年幸福婚姻生活的俊硕（李茂生饰）和 德熙（秋瓷炫饰）。虽然工作和家庭都很平坦,但德熙因交通事故患上了选择性记忆丧失症。过去的婚姻在脑海中消失,德熙虽然很焦急,但是总是想通过丈夫俊硕的安慰慢慢找回记忆。有一天，作家俊硕为了撰写自传而与德熙分开,暂时离开了江陵的工作室。德熙每天与俊硕通过电话消除孤独。有一天，德熙接到意想不到的电话。 超速通知书、信用卡贷款拖欠条、酒店结算明细……。俊硕的神秘行踪被揭晓后，我所认识的丈夫到底是谁？……

相关花絮：
张允炫导演1997年凭借韩国电影最高票房作品-韩石圭、全度妍主演的《伤心街角恋人》(又名《接触》出道，获得了第35届大钟奖最优秀作品奖和新人导演奖、第18届青龙电影奖韩国电影最高票房奖、第18届韩国电影评论家协会奖新人导演奖等，开创了韩国爱情剧的新时代，获得了巨大成功。此次张允炫导演通过电影《当你沉睡时 》回归，让人倍感期待。
当你沉睡时 (당신이 잠든 사이)
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