新人男团TWS出道专辑销量突破40万张

今年1月出道的新人男团TWS出道专辑销量突破了40万张。

根据日前唱片销量统计平台HANTEO 25日发布的数据，TWS出道专辑《Sparkling Blue》截至本月21日的销量突破40万大关，达406262张。该专辑发行于1月22日，发行后的首周销量为26.9万张。

此外，专辑主打歌《初见不如预期》也以黑马姿态横扫各音乐平台排行榜。歌曲发行后热度持续飙升，目前在各主要音乐平台实时热歌榜中的排名均稳定在前十位。另外，已经结束打歌活动的TWS，凭借《初见不如预期》在3月第四周的《人气歌谣》节目中再夺“一位”，从而将第五座打歌冠军奖杯收入囊中。

就此，TWS经纪公司HYBE旗下音乐唱片PLEDIS娱乐表示，TWS专属的“Boyhood”曲风，即充满少年时代感性的歌词以及朗朗上口的清爽旋律，俘获了大众的心。同时，成员们配合歌曲而打造的校园风、City Boy风、运动风造型，也让全球K-POP粉丝为之心动。

目前，凭借自创团综《TWS：CLUB》以及短视频挑战热风，TWS和《初见不如预期》正持续收获热度与流量。上个月TWS还与环球唱片旗下日本厂牌等签约，即将准备拓展国际音乐市场。