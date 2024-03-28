aespa vs NewJeans 5月上演K-POP四代女团回归大战

四代K-POP代表女团aespa与NewJeans双双确定将于5月发行新歌，两大顶流女团回归大战引发关注。

aespa目前正在紧锣密鼓地进行新歌录制，争取于5月发行新专辑。这也是她们继去年11月发行第四张EP《Drama》之后，时隔6个月推出新唱片。

出道至今，aespa已经连续三次实现专辑首周销量破百万的“三白金”纪录。虽然《Drama》发行当天销量仅有53万张，不及前一张专辑《My World》137万张的成绩，但歌曲音源成绩却更胜一筹。《Drama》发行已有半年之久，至今同名主打歌《Drama》依旧在各音乐平台实时榜单中位居上游，人气依旧。此外，《Drama》独特的副歌旋律，仍是各短视频平台中最常用的K-POP配乐之一。

此外，aespa新专辑发行后，还将于6月29日、30日以首尔为起点，开启第二轮世界巡回演唱会“2024 aespa LIVE TOUR - SYNK：Parallel Line”。

与此同时，NewJeans也对外宣布了回归和巡演消息。经纪公司ADOR本月26日宣布，NewJeans将于5月24日和6月21日分别在韩国和日本各发行一张单曲专辑，同时也发布了2025年世界巡演计划。

5月发行的韩国单曲专辑中将收录两首新歌，分别为主打歌《How Sweet》和《Bubble Gum》，同时也将收录两首歌曲的伴奏音源。而6月发行的日本单曲专辑，将是NewJeans正式进军日本市场的标志，专辑也将收录两首新歌《Supernatural》《Right Now》及其伴奏音源。

aespa与NewJeans同时期回归，表面上看虽是四代顶流女团的较量，但实则是各有千秋。aespa向来以强烈的音乐风格和华丽的演出征服歌迷，NewJeans则是主打轻松悦耳和清爽风格，因此也有乐评人表示，5月将会成为再次向全世界展现K-POP女团多彩魅力的时机。