导演: 金熙振

主演: 宋仲基、崔成恩、赵汉哲、金成铃、李一花、李尚熙、徐贤宇

类型:剧情、爱情

片长:131分钟

上映日期:2024年3月1日

其他片名: My Name is Loh Kiwan





剧情概要:

“即使这片土地是一个地狱,我也还是怀着求生的欲望走到走到了现在”。抱着人生最后希望来到比利时的脱北者路基完(宋仲基 饰演),为了获得难民地位而努力拼搏,对他来说,世界依然是残酷而冰冷的。此时,在路基完面前出现了失去生存理由而彷徨的“玛丽”(崔成恩 饰演),两人因姻缘缠绵而发现了彼此相似之处,渐渐被对方所吸引...





相关花絮:

《路基完》改编自长篇小说《遇见路基完》,电影剧情前提为一个在比利时寻求庇护的逃离北韩的脱北者与一名任性年轻女子结识,两人谱写出一段共生与求生的爱情故事,《路基完》重点描述了浪漫故事和艰苦奋斗的移民生活故事。《路基完》为观众展现了可以超越障碍的爱情力量与在最黑暗的角落照亮人生的无限希望。