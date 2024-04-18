LE SSERAFIM科切拉唱功引热议 宫胁咲良发文回应

LE SSERAFIM成员宫胁咲良就当地时间13日参与全球著名的科切拉音乐节的表演发表了感想。

宫胁咲良在粉丝互动平台Weverse中发文表示“人无完人，这是我们有史以来最棒的舞台，这一点毋庸置疑”、“这次舞台让我们万分期待，它让我们决心成为更好更棒的组合，也让我们决心更加努力”。

LE SSERAFIM在当天的科切拉舞台上演唱了《ANTIFRAGILE》《FEARLESS》《Perfect Night》等诸多代表作，同时也为全球歌迷首次现场表演了即将发行的全新英文单曲。然而演出后，部分观众和网民却对LE SSERAFIM的现场唱功提出了质疑。因此宫胁咲良才进行了上述发言，作出回应。

宫胁咲良还在文中写道：“此次科切拉舞台，我们从准备到站上舞台的那一刻，都学习到了很多”、“站上舞台意味着什么？是完美地表现？还是要让观众尽兴？或是毫无瑕疵地完成表演？我想每个人都有不同的标准”，同时还补充道：“我们希望第一次观看我们表演、不知道我们是谁、第一次听我们的歌的所有人，都能感觉‘很开心！这是非常难忘的一天’，我们希望呈现的是这种舞台。”最后她还表示，LE SSERAFIM所有成员都全身心投入到了科切拉的舞台，今后也将展现更努力的面貌，希望人们能够给予鼓励。

LE SSERAFIM本月20日将再次登上科切拉舞台进行表演。