犯罪都市4 (범죄도시4)

导演： 吴相浩

主演： 马东锡、金武烈、李东辉、朴智焕

类型：犯罪

片长：109分钟

上映日期：2024年4月24日

其他片名： THE ROUNDUP : PUNISHMENT, 2024





剧情概要：

新型毒品事件三年之后，怪物刑警马石道(马东锡饰)在调查利用外卖软件销售毒品事件时，发现通缉中的应用程序开发者在菲律宾死亡的事件与大规模网络非法赌博组织有关。在菲律宾设立据点后，通过绑架、监禁、暴行、杀人等手段掌握韩国网络非法赌博市场的特种部队雇佣兵出身的白昌基(金武烈饰)和在韩国策划更大犯罪局面的IT业界天才兼CEO张东哲(李东辉饰)进行对抗。马石道刑警为了对抗更大的犯罪局面，向张伊秀（朴智焕 饰）提议进行合作，组建网络调查组，开始了一场声势浩大的扫荡犯罪的战斗…





相关花絮：

《犯罪都市4》自上月24日上映以来，票房一路飙升，目前已进入累计观影人次突破1千万的倒计时。这是继《犯罪都市》系列的第二部（1269万）和第三部（1068万）之后，第三部突破1000万票房的电影。据电影院入场券综合电算网9日透露，《犯罪都市4》前一天吸引了12.4万多名观众，稳居票房首位。累计观众人次增至884.3多万。《犯罪都市4》的观众人次本周末很有可能突破1千万。届时，《犯罪都市》系列将实现“3千万观影人次”的目标。 作为外国电影的《复仇者联盟》系列的3部作品在韩国国内的观影人次各自突破了1千万，而韩国同一系列电影的3部作品尚未都各自突破1千万观影人次的记录。