导演： 宋元根

解说： 朴海日

类型：记录片

片长：82分钟

上映日期：2024年6月19日

其他片名：PAN MUN JOM: The front line of ideology, 2024





剧情概要：

在朝鲜时代，“板门店”是一个小而古朴的村庄。1950年6月25日北韩挑起的韩国战争爆发，板门店被选为南北停战谈判场地。“板门店”已成为民族分裂和冷战的象征。1953年7月27日签订停战协定后，“板门店”作为隔着南北军事分界线的非军事区((Korean Demilitarized Zone,简称DMZ)，既是南北韩唯一的通道，也是韩国战争当事者见面讨论永久和平的会谈场所，具有深远意义。美国前总统吉米·卡特(Jimmy Carter)通过板门店访问了北韩，已故韩国现代集团名誉会长郑周永也牵着牛群越过板门店进入北韩境内，南北韩首脑还首次携手越过军事分界线……。随着时间的流失，“板门店”成为了北韩北韩忘却的空间。2018年4月27日《板门店宣言》似乎开启了韩半岛和平的可能性，但随着2023年11月《9·19军事协议》 的废除，板门店失去了和平的象征。 虽然炮声已停止了，但韩半岛的战争尚未结束。在分裂和仇恨时代，通过本影片一起回顾板门店的真实意义，以实现韩半岛的永久和平与稳定。





相关花絮：

“板门店”是南北韩有意志随时都能进行对话与沟通的唯一空间。《板门店》是一部旨在唤醒人们实现韩半岛和平夙愿的纪录片。电影展现了停战70年后的今天仍然没有变化、且历经漫长岁月的板门店的面貌，以此铭记历史，唤醒人们对和平的向往与坚守。