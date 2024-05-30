外媒盛赞BTS金南俊新专辑：“美妙的艺术品”

防弹少年团（BTS）成员金南俊（RM）的第二张个人专辑《Right Place, Wrong Person》收获外媒一致好评。

英国音乐杂志《NME》为新专辑打出了满分5分的评分，并评价称：“这是一件美妙的艺术作品”。杂志乐评作家还表示，专辑生动传达了“缺陷美”的信息，每首歌每次听来都会发现新的细节，精彩纷呈。

美国格莱美网站评价专辑称：“金南俊将继续他令人惊奇的音乐旅程，无论与谁合作，他都能全方位发挥自己的才华与创作力。”同时也对主打歌《LOST!》的MV赞赏有加。

金南俊希望在新专辑中表达“不合时宜的外乡人”的概念，这一专辑主题也成为国外音乐媒体关注的焦点。美国音乐专刊《滚石》评价称：“金南俊用极富魅惑的方式，传递出了人们每天都会面对双重身份，即‘内心与外在’”。美联社报道说：“金南俊善于在个人专辑中表达哲学，从不畏惧音乐里的挑战。”

金南俊此次发行的个人专辑完全颠覆了之前的音乐音响，不同于防弹少年团及此前个人音乐的风格，全部11首收录歌曲中，有多达7首被判定为“18+”，充满了颓废文学色彩。金南俊也将个人对音乐及世界的理解，毫无保留地融入了每一首作品之中。