SEVENTEEN被委任为联合国教科文组织青年亲善大使 捐款百万美元

人气男团SEVENTEEN被任命为联合国教科文组织青年亲善大使。

SEVENTEEN是首个被联合国教科文组织官方任命为亲善大使的K-POP艺人。SEVENTEEN所有成员均出席了当天的委任仪式，并在现场宣布捐款100万美元，与联合国教科文组织共同建立“全球青年援助基金”（Global Youth Grant Scheme）项目，以帮助全球青年创建更加美好的未来世界。联合国教科文组织官方YouTube频道向全球网民直播了委任仪式过程。

SEVENTEEN在仪式上演说时，提及人气歌曲《孙悟空》中的一句歌词“I Luv My Team I Luv My Crew”表示：“每一位青年，我们彼此是队友，我们彼此是伙伴”，向全球年轻人传递了鼓励。

这是联合国教科文组织首次为青年群体选任亲善大使，也彰显出其对青年群体的重视。全球音乐媒体也聚焦于SEVENTEEN成为亲善大使一事。美国公告牌（Billboard）方面报道称“SEVENTEEN再添一笔荣耀”；英国音乐专栏CLASH称“SEVENTEEN的音乐和正能量，为全世界青年传递了灵感和鼓励”；法国知名杂志《Le figaro》报道此事时介绍称“SEVENTEEN是世界人气最高的组合之一”；法国另一家媒体《Paris Match》刊文称：“SEVENTEEN通过音乐与CARAT（粉丝名）相互共鸣，他们凭借真诚与才华成为全球超级明星”。