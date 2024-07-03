BLACKPINK LISA新歌《Rockstar》全球霸榜 Spotify排名创新高

BLACKPINK成员LISA不久前发行了全新单曲专辑《Rockstar》，展开新一轮个人音乐活动。

《Rockstar》的发行，是LISA自立门户后发行的首个音乐作品，显示出其在事业上进一步开拓国际市场的雄心。新歌也获得了全球歌迷的喜爱，《Rockstar》发行同时就空降Spotify全球榜第8位，让LISA成为空降成绩最好的K-POP个人女歌手。同时，这一成绩也打破了之前单曲《Lalisa》及《Money》的最高排名，刷新了LISA在该榜单中的个人最高排名。

《Rockstar》的MV也再一次证明了LISA超高的全球人气，在YouTube中成为包括韩国在内的十个国家的流行视频榜冠军，同时还登顶了YouTube MV流行世界榜。

LISA的此次回归也获得了包括BLAKCPINK队友在内的全球歌星的支持。Jennie、Jisoo、ROSÉ分别在自己的社交媒体中祝贺LISA回归，Rosalia等欧美歌手也纷纷在自己的社交媒体中发文安利LISA新歌。

在结束了与YG娱乐的个人合约后，LISA创立了演艺公司“LLOUD Co.”，随后与索尼音乐旗下厂牌RCA唱片合作，发行了此次单曲《Rockstar》，再一次向全球歌迷展现了其超强的说唱功底，也让她跃升成为世界级的流行歌手。