KARA“6人完整体”发行单曲《Hello》 包含具荷拉的演唱

KARA新歌《Hello》于16日发行，其中包含已故成员具荷拉的演唱。

《Hello》是KARA即将发行的单曲专辑《I Do I Do》的先行公开曲目，是一首抒情歌曲。歌曲主题源自“Hello”的韩文“Annyeong（안녕）”一词，具有见面时及道别时的问候双重含义，以此来表达重聚的喜悦和分离的悲伤，歌曲简明的编曲凸显出成员们声线的魅力。

《Hello》原计划收录于KARA 2013年9月发行的第四张正规专辑《Full Bloom》之中，但最终并未发行。此次发行的版本将已故成员具荷拉当时的录音加入其中，使其成为了KARA 6人组完整体演唱的版本。另外，具荷拉也曾将这首歌的日文版收录在其2019年11月发行的个人日文单曲专辑《Midnight Queen》中。

KARA 2007年出道，与同时期活动的少女时代、Wonder Girls开创了二代女团盛世，在经历了第一次人员变动后，由朴奎利、韩胜妍、具荷拉、郑妮可、姜智英组成的5人组KARA更是在日本受到现象级的关注，成为在日本活动最为成功的韩国女团之一。随后又经历了郑妮可、姜智英的退队及回归，以及新成员许英智的加入，最终2022年KARA以最完整的组合阵容发行了出道15周年纪念专辑。此次新歌《Hello》中加入了具荷拉的声音，更是让歌迷感慨万千。

KARA全新专辑《I Do I Do》将于本月24日发行，下个月还将在日本东京和大阪举行单独演唱会。