YG连放大招：2NE1复出10月开个唱，BLACKPINK明年回归+巡演

近日YG娱乐宣布原旗下组合2NE1以及公司“门面担当”BLACKPINK即将展开音乐活动。接连放大招让歌迷惊喜不已。

YG娱乐方面近日透露了今年下半年及明年的艺人活动大致计划，其中最为引人注目的便是2NE1将于10月初在首尔举行演唱会的消息。YG娱乐总制作人梁铉锡表示，这将是一次极其特别的活动企划，也将会勾起无数歌迷的美好回忆，公司方面也将竭尽全力，争取打造最完美的演出。

2NE1是YG娱乐于2009年推出的组合，由CL、朴山多拉、朴春、孔敏智四位成员组成，出道后迅速红遍全球。2016年11月，组合宣布解散，并于次年1月发布了最后一首单曲《GOOD BYE》。2022年4月，2NE1在美国科切拉音乐节上惊喜亮相，时隔约7年再次以完整体登台演出，首次引发组合复出的猜想。上月有消息称2NE1 四名成员前往YG娱乐与梁铉锡见面，随后证实了复出传闻。据悉，除了首尔演唱会外，2NE1还将于日本东京、大阪等城市开唱。

同样值得期待的是YG另一传奇组合BLACKPINK。BLACKPINK 四位成员虽未能与YG签订个人演艺合约，但团体活动仍由YG负责。YG透露，2025年将有多组公司旗下艺人展开活跃活动，并明确提及“那将是BLACKPINK回归并举行世界巡演的一年”。

除此之外，TREASURE、BABYMONSTER也将展开世界巡演，AKMU（乐童音乐家）也正在录制全新专辑，WINNER成员宋旻浩、姜昇润也将于今年末退伍。同时YG还将于明年推出“NEXT MONSTER”企划，打造新人组合出道。