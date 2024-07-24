Stray Kids献唱《死侍与金刚狼》韩文OST

漫威电影《死侍与金刚狼》韩国公映前一天（23日），Stray Kids为电影献唱的韩文OST《SLASH》上线各音乐平台。

《SLASH》将会出现在《死侍与金刚狼》之中。这首歌是由Stray Kids制作小分队3RACHA（方灿、徐彰彬、韩知城）参与谱写的，极具氛围感的嘻哈曲风，也将最大程度增强观众的观影沉浸体验。

Stray Kids与“死侍”的缘分由来已久。2021年，Stray Kids曾在音乐节目《Kingdom》中，借鉴电影《死侍》元素打造了一场精彩的舞台表演，节目播出后饰演死侍的演员瑞安•雷诺兹（Ryan Reynolds）还在个人社交媒体账号中提及Stray Kids，引发热议。而不久前，《死侍与金刚狼》两位主演瑞安•雷诺兹与休•杰克曼（Hugh Jackman）还特别出演了Stray Kids全新EP《ATE》主打歌《Chk Chk Boom》的MV。

另外，《SLASH》发行前一天，Stray Kids还发行了特别混音版专辑，共收录了四首全新版本的《Chk Chk Boom》。而8月2日，Stray Kids还将以主打歌手身份参加全球著名音乐节“Lollapalooza”芝加哥站的演出。随后8月24日起，Stray Kids将于首尔拉开全新一轮世界巡回演唱会的序幕，目前确定的演出城市包括新加坡、墨尔本、悉尼、高雄、东京、马尼拉、澳门、大阪、曼谷、雅加达和香港等。