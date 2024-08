TWICE第五轮世界巡演收官 共召集150万歌迷

ⓒ JYP Entertainment

TWICE第五轮世界巡回演唱会收官,期间共动员150万观众到场观看。

JYP娱乐30日透露称,TWICE于27日、28日在日本规模最大的体育场——横滨国际综合竞技场举行了第五次世界巡演的追加演出“READY TO BE in JAPAN SPECIAL”。两场演唱会共吸引了14万名歌迷到场支持,为本轮巡演画上完美句点。TWICE也成为继东方神起和SEVENTEEN之后,第三个在该体育场演出的K-POP歌手,且是首个在此地演出的海外女性艺人,为TWICE书写了新的历史。

本次演唱会TWICE以第三张日文正规主打歌《Perfect World》开场,依次演唱了《DIVE》、《ONE SPARK》、《Cheer Up》等热门歌曲。演唱会中,朴志效和林娜琏也为歌迷带来了各自的Solo歌曲表演,其中平井桃还特别为林娜琏的新歌《ABCD》伴舞,成为难得一见的珍贵舞台。

TWICE成员在演唱会中向粉丝ONCE表白称,能够踏上横滨国际综合竞技场是自己的梦想,成就这一梦想的便是ONCE。

TWICE本轮巡演历时1年3个月,共在全球27个国家和地区举行了51场演出,累计观众数高达150万。其中仅日本3次追加演出中便吸引了36万歌迷到场应援。