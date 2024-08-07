田柾国、NCT DREAM…K-POP多组歌手入围2024 MTV大奖

2024 MTV音乐录影带大奖（MTV Video Music Awards，VMA）日前公布了今年各奖项提名名单，多组人气K-POP歌手入围。

防弹少年团(BTS)成员田柾国凭借去年发行的与美国歌手Latto合唱的《Seven》入围了“最佳合唱歌曲”（Best Collaboration）奖，届时将与Taylor Swift、Post Malone、Drake等全球顶尖歌手进行激烈角逐。此外，《Seven》还入围了年度“最佳K-POP”奖。这也是田柾国继2022年凭借与Charlie Puth合作的《Left and Right》入围当年的“夏日之歌”（Song of Summer）奖之后连续3年入围MTV VMA，去年则是凭借《Seven》斩获了“夏日之歌”奖，成为第一位获得这一奖项的韩国个人歌手。

BLACKPINK成员LISA则成为今年入围奖项数量最多的K-POP歌手。LISA凭借不久前发行的新歌《ROCKSTAR》入围了年度“最佳编舞”（Best Choreography）、“最佳艺术指导”（Best Art Direction）、“最佳剪辑”（Best Editing）以及“最佳K-POP”等四个奖项。

共同角逐年度“最佳K-POP”奖的除了田柾国的《Seven》和LISA的《ROCKSTAR》外，还有NCT DREAM的《Smoothie》、NewJeans的《Super Shy》、Stray Kids的《乐》、TOMORROW X TOGETHER的《Deja Vu》。另外，LE SSERAFIM凭借歌曲《Easy》入围了“年度Push表演”奖。

MVT VMA与格莱美奖、全美音乐奖、公告牌音乐奖并称美国四大音乐奖项。2024 MTV VMA将于9月10日在纽约举行。