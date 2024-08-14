EXO：边伯贤9月回归 都敬秀10月举行安可粉丝会

EXO成员边伯贤(BAEKHYUN)即将发行全新专辑回归歌坛，都敬秀(D.O.)将继续展开个人演唱会活动。

14日，边伯贤通过个人官方社媒账号公开了第四张solo专辑《HELLO，WORLD》的发行前宣传日程表。根据该日程表，接下来的三周时间里，将陆续公开新专辑的概念照片及视频，包括“HELLO”版及“WORLD”版，同时新专辑概念预告、MV预告等标配宣传物料也将一一向粉丝公开。此外，边伯贤还曾在上个月的个人亚洲巡演安可演唱会中公开了一段为新专辑拍摄的特别视频，视频中边伯贤化身为电影《重庆森林》中的主角，讲着影片经典台词并吃着凤梨罐头，也让歌迷更加好奇新专辑的内容。

《HELLO，WORLD》是边伯贤继2021年的第三张个人专辑《Bambi》后，时隔三年半之久再次推出个人专辑作品，同时这也是边伯贤加入新公司后的首个作品，因此备受歌迷关注。新专辑预售已经开启。

另一位成员都敬秀，目前也正集中于进行个人巡演活动。这是都敬秀出道以来第一次举行个人亚洲巡回粉丝演唱会，期间已在台北、香港、雅加达、东京、名古屋、大阪、横滨、新加坡、曼谷等城市举行了演出，并以出众的演唱实力及丰富的互动内容，赢得了粉丝的热烈反响。日前，都敬秀决定在完成既定的所有巡演演出后，将于10月11日至13日在首尔举行安可粉丝演唱会，作为本次亚洲巡演的落幕演出。据悉，在完成本周（17日）吉隆坡以及31日、9月1日的马尼拉的演出后，都敬秀便将返回首尔，为安可演唱会做准备。