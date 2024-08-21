PLAVE成为今年首个登顶Melon Top100榜单男团

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虚拟男团PLAVE（Noa、Yejun、Eunho、Bamby、Hamin）本月20日发行了全新数字单曲《Pump Up The Volume!》，并迅速跻身各大音源平台榜单上游，书写了新的历史。

《Pump Up The Volume!》发行后一小时在韩国最大的音乐平台Melon旗下的新歌榜Hot100和主榜单Top100榜单中分别排名第一位和第六位。而在次日（21日）凌晨零点，更是实现了双双登顶。由此，PLAVE成为了2024年首个拿下Melon Top100榜单冠军的偶像男团，也是首个以虚拟偶像身份达成这一成就的组合。此外，历史上登上Melon Top100榜单冠军的偶像男团仅有防弹少年团(BTS)、BIGBANG、NCT DREAM、SEVENTEEN和EXO，这也再次证明了PLAVE的人气和影响力。

PLAVE此次发行的单曲《Pump Up The Volume!》是一首充满活力和复古风格的乐队音乐，歌曲灵感来自于6月的一场直播，当时成员们即兴创作的旋律，最终打造成了这首清新感十足、展现PLAVE独特魅力的音乐。

PLAVE还将于10月5日、6日在首尔蚕室室内体育馆举办安可粉丝演唱会“Hello, Asterum!”。