NMIXX新专辑周销量夺冠 主打歌《See that?》中国榜单成绩亮眼

女团NMIXX凭借新专辑和主打歌横扫国内外榜单。

NMIXX于8月19日发行了第三张EP《Fe3O4：STICK OUT》回归，新专辑主打歌为《See that?》。根据韩国唱片销售平台HANTEO及Circle Chart公布的数据显示，《Fe3O4：STICK OUT》的实体专辑分别称为两家平台8月第三周唱片销量排行榜冠军。

主打曲《See that?》在中国音乐排行中大放异彩。歌曲在中国最大的音乐流媒体平台QQ音乐中摘得8月第三周韩国榜冠军，同时还成为8月20日、21日、22日和26日酷狗音乐韩国音乐排行榜冠军。这也是前作《Fe3O4：BREAK》主打曲《DASH》之后，NMIXX再次在QQ音乐中夺冠，展现了其在当地的人气。此外，《See that?》MV在YouTube中也反响热烈，分别在20日和21日登上YouTube韩国热门音乐榜首，目前MV播放量已突破2000万大关。

NMIXX此次新专辑主打歌《See that?》依旧是一首“MIXX POP”，融合了嘻哈和乡村音乐元素，歌曲发行后也获得了歌迷的喜爱，再次印证了NMIXX“拼接风”的魅力。

NMIXX将于10月4日至6日在首尔举行为期三天的第二轮粉丝演唱会“NMIXX CHANGE UP：MIXX LAB”，届时将与粉丝们欢乐互动。