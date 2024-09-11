BTS入选公告牌“21世纪最伟大流行明星”榜单

BTS防弹少年团入选美国音乐媒体公告牌（Billboard）评选的“21世纪最伟大流行明星”榜单，排名第19位。

公告牌评价防弹少年团称：“防弹少年团是打破男生乐队、K-POP、韩国歌手天花板的存在”、“防弹少年团传递了积极、爱与连结的信息，歌迷受此启发凝聚成了共同体”。公告牌还写道：“防弹少年团创造了K-POP组合在21世纪的最高成就，他们还促进了全球粉丝社区模式的形成，进一步确立了K-POP音乐类型，同时各位成员也都成功展开了个人音乐活动。”

公告牌还提及，防弹少年团曾分别6次登顶旗下主榜单“百强单曲”（Hot 100）榜以及“公告牌200”（Billboard 200）专辑榜，并评价其“在全球范围内引起轰动，成就堪比披头士乐队（The Beatles）”。文章回顾了防弹少年团在北美乐坛的主要成就，如凭借《Dynamite》首次登顶“百强单曲”榜、《Butter》蝉联10周“百强单曲”榜冠军、5次入围格莱美奖等。

关于防弹少年团成功的因素，公告牌认为，组合与粉丝A.R.M.Y.之间牢固的关系以及对各类音乐的驾驭能力最为关键。此外，成员们系统的K-POP训练、舞台表现、舞蹈实力等也是防弹少年团成功的重要因素。

“21世纪最伟大流行明星”榜单由公告牌评选，涵盖了21世纪美国音乐市场中最重要且极具影响力的25组流行歌手。此前公布的还有凯蒂•佩里（Katy Perry）、艾德•希兰（Ed Sheeran）、One Direction、布鲁诺•马尔斯（Bruno Mars）等国际巨星。