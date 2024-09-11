新歌领跑、老歌逆袭 DAY6屠榜Melon

DAY6新歌《融化》领跑Melon周榜，新专辑所有收录歌曲均榜上有名。

DAY6于9月2日发行的全新EP《Band Aid》主打歌《融化》在上线后一小时便跻身国内主要音乐平台Melon“TOP100”排行榜前五位，并于次日登顶榜单，此后稳稳占据榜首，打破了aespa《Supernova》长达15周的冠军垄断，成功登顶9月第一周（9.2～9.8）Melon周榜，成为“新科状元”。除主打歌《融化》领跑周榜外，专辑中其余5首收录歌曲也全部进入该周榜。同时，新专辑的发行再次带动DAY6以往作品逆袭，上一张专辑的主打歌《Welcome to the Show》在周榜中排名第4位，收录歌曲《HAPPY》也展现出强劲逆袭势头，冲至周榜第10位。长期霸榜的两首人气歌曲《Time of Our Life》和《Beautiful》依然稳居榜单，由此DAY6共有多达12首歌曲上榜。

DAY6的新一轮世界巡演将在喜人的音源成绩中开启。本月20日至22日，DAY6将在仁川举行世界巡演的首站三场演出，预计将有多达4万名粉丝到场支持。此后，DAY6将从10月起陆续前往吉隆坡、巴厘岛、泗水、雅加达、新加坡等城市举行演唱会，目前这些城市的演唱会门票均已售罄。