2024第四季度顶流Solo歌手或相继回归：权志龙、JIN、Jennie

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2024年仅剩3个月有余，最后一个季度，K-POP乐坛或将迎来史诗级Solo歌手汇聚：全球顶流女团BLACKPINK的成员Jennie已经预告将于10月回归，被誉为“21世纪披头士”的BTS防弹少年团中最早退伍的JIN（金硕珍）也正在筹备全新个人音乐。此外，迎来出道19周年的BIGBANG成员权志龙（G-Dragon）也有望在时隔7年后发行全新个人专辑。

Jennie的个人活动最为明朗，她已于早前宣布，确定在10月回归。这是继《You & Me》之后，Jennie再次发行录音室个人音乐作品，而且这也是Jennie成立个人音乐厂牌OA娱乐后的第一张专辑，因此备受瞩目。同时，Jennie已经制定了未来的国际音乐市场开拓计划，已经签入索尼音乐厂牌哥伦比亚唱片，该公司旗下拥有碧昂斯、阿黛尔、哈利·斯泰尔斯等顶级歌手，因此Jennie的Solo之路必将成为全球K-POP粉丝关注的焦点。

防弹少年团成员JIN在退伍后便马不停蹄地开启了个人活动，参与录制了大量综艺节目及广告，与此同时，JIN的新歌录制也在同时进行，预计年内发行的可能性较大。若年内顺利回归，这将是他在发行单曲《The Astronaut》之后，时隔两年再度Solo发声。另外，明年6月为止，其余防弹少年团成员也将陆续退伍，因此团队活动必将是明年的重点，因此JIN的个人专辑极有可能在2024年内发行。

权志龙的回归也是K-POP粉丝极为期待的。同样，权志龙也并未正式宣布回归日期，但外界均预测其极有可能在11月回归。另有传闻称权志龙将会出席今年11月末举行的“2024 MAMA”颁奖典礼，甚至有消息称他正在筹备高尺巨蛋演唱会，虽然并未有官方确认，但以上行程若属实，那么权志龙至少将会发行一首新单曲。此前，权志龙在太阳个人演唱会中惊喜现身，和另一位BIGBANG成员大声短暂“合体”，因此更加让歌迷期待权志龙继BIGBANG的新动作。