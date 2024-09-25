李泳知接过ZICO接力棒主持《The Seasons》 27日首播

以自信和风趣的魅力征服MZ世代的“MZ女王”李泳知，将成为KBS 2TV音乐综艺《The Seasons》第六任主持人，节目副标题命名为“李泳知的彩虹”。

《The Seasons–李泳知的彩虹》24日在KBS举办了制作发布会，李泳知在发布会上表达了成为节目主持人的激动心情。她说：“在这个年龄获得了主持人的资格，真的感慨万分。”李泳知今年22岁，她也是《The Seasons》开播后最年轻的主持人。

李泳知表示自己很明白担任该节目主持人，并非是节目组看中自己的主持能力，或是对音乐的见解有多么深厚，而是希望其能为观众带来与众不同的观看体验。因此李泳知也表示，自己将为节目注入Z世代特有的魅力。

《The Seasons》是KBS 2TV推出的一档独特的谈话类音乐综艺，节目以季度为单位更换主持人，并以新主持人的名字命名副标题。自去年2月开播以来，先后有朴宰范、崔政勋、AKMU、李孝利以及ZICO担任过主持人，每一季不同的主持人，也为节目带来了不同的概念和风格。李泳知也对主持节目表现出了自信，她表示之前有过和刘在石等名嘴们的合作经历，同时也通过个人YouTube脱口秀频道积累了不少经验，因此有信心主持好节目。同时她还幽默地说：“与之前有酒相伴的YouTube脱口秀不同，这次将呈现更为精致和高质量的对话内容。我会尽力做好，不给节目添麻烦，希望大家不要过于担心。”

《The Seasons–李英智的彩虹》将于27日晚10点在KBS 2TV首播。