JENNIE全新单曲《Mantra》确定于11日发行

ⓒ ODD ATELIER

BLACKPINK成员JENNIE时隔一年推出全新个人单曲回归。

JENNIE 10月1日官宣新歌发布消息称，将于10月11日推出全新单曲《Mantra》。JENNIE个人官方网站中也已开放了Spotify和Apple Music的新歌预存（Pre-Save）链接，供全球粉丝抢先下载收藏。同时，《Mantra》部分音源也已公开，虽仅有16秒的提前试听，但极具“中毒性”的旋律已经牢牢吸引住了听者的耳膜，也进一步提升了大众对新歌的期待。

此前，JENNIE通过发布《Mantra》预告视频、图片等各种宣传物料，引发了全球粉丝对新歌极大的好奇心。视频中“Calling All Pretty Girls”（召唤所有美丽女孩）的标语不仅吸引了粉丝的关注，还引发了众多国际艺人的热情响应，使其迅速登上了社交平台X（前推特）多个国家和地区的实时趋势榜榜首，显示出JENNIE巨大的个人影响力。

无论在国内还是国际舞台上，JENNIE都在不断创造新历史，备受瞩目。去年与The Weeknd、Lily-Rose Depp合作的单曲《One Of The Girls》让她成为首位获得美国唱片业协会白金认证的韩国Solo女歌手。此外，今年4月，JENNIE的首支个人单曲《SOLO》MV播放量在YouTube中突破了10亿大关，成为首位拥有10亿播放量MV的K-POP女歌手。另外，《Mantra》还是JENNIE成立个人工作室后发行的第一首正式音乐作品，因此也受到了空前关注。