朴智妍官宣离婚后如期出席粉丝会 更新动态向歌迷致谢

朴智妍本月5日官宣离婚，7日如期赴约出席于澳门举办的T-ara出道15周年粉丝会，并泪洒现场。

此次澳门粉丝会是T-ara四名成员李居丽、咸恩静、朴孝敏、朴智妍时隔两年再次齐聚出席官方粉丝活动。由于粉丝会举行前两天，朴智妍承认离婚传闻，因此活动现场歌迷也为她送上了鼓励与安慰，有粉丝拍摄的现场视频显示，朴智妍本是笑对歌迷，但情绪翻涌，流下了热泪。

随后8日，朴智妍在自己停更一个多月的社交媒体账号中，上传了歌迷会后台花絮照片，照片中的朴智妍面带微笑，上传的文字中写道：“昨天的粉丝会将在我的记忆中长久保存。我们彼此交换的眼神和话语，也会永远记在心间。”并对T-ara粉丝15年的不离不弃表示感谢。

朴智妍与棒球运动员黄载均于2022年12月步入婚姻殿堂，然而一年半后便出现了离婚传闻。起因是某体育解说员在主持节目间隙无意间提起两人已经离婚，虽然随后便澄清是误会，但有网友发现朴智妍在社交媒体账号上传的照片中已经摘除婚戒，同时黄载均也被拍到出入娱乐场所，离婚传闻愈演愈烈。直至本月5日，朴智妍委托律师宣布两人已经离婚，随后朴智妍和黄载均也分别发表立场，承认了离婚的事实。