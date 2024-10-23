WOODZ兵役中歌曲《Drowning》逆袭 “军装演唱”视频爆火

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原创歌手WOODZ（曹承衍）的歌曲《Drowning》最近在各音乐平台中逆袭。

《Drowning》收录于WOODZ2023年4月发行的EP中，且并非专辑主打歌。今年国军节之际，KBS综艺节目《不朽的名曲》制作了一期特别节目，WOODZ以现役军人的身份参加了节目录制。节目中WOODZ身着一身迷彩军装，使用本名曹承衍为大家演唱了这首《Drowning》，清亮的声线以及极具爆发力的演唱，给观众留下了深刻印象。节目播出后，WOODZ的这段演唱视频也成为热门，上线两周后点击量已经超过120万次，歌曲音源也由此开始逆袭。根据音乐平台Melon的数据显示，这首《Drowning》在该平台的排名从发行之初的951位，飙升至目前（23日15时）的87位。

WOODZ就《Drowning》逆袭一事表示：“完全没有预料到，感到非常高兴。我很感谢能够唱歌和做音乐。我会继续保持现在这样纯粹的心态，努力成为能给许多人带来快乐的歌手。非常感谢大家的爱。”

WOODZ即将迎来出道10周年，正在陆军军乐团中履行兵役义务的他预计将于明年7月21日退伍。此次逆袭让更多大众领略到WOODZ强大的唱功和优秀的音乐创作能力，因此退役后的发展也备受期待。