T×T跻身“公告牌200”排名第二 崔秀彬将缺席年末演艺活动

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TOMORROW×TOGETHER（T×T）第七张EP《The Star Chapter: Sanctuary》在美国公告牌（Billboard）主榜单“公告牌200”（Billboard 200）专辑榜中排名第二。

公告牌当地时间17日发布了新一周榜单预告文章，T×T凭借相当于9.8万张的专辑销量位列榜单第二位，仅次于美国说唱歌手Tyler, the Creator的专辑《CHROMAKOPIA》。

“公告牌200”排名综合了实体专辑销售量、换算为专辑销量的流媒体播放次数，以及换算为专辑销量的数字音源下载次数。T×T《The Star Chapter: Sanctuary》的实体专辑销量为9.55万张，流媒体播放量换算为专辑销量相当于2500张。由此，自2021年发行的《The Chaos Chapter: FREEZE》开始，T×T已经连续六张韩国专辑跻身“公告牌200”前五名。

另外，T×T经纪公司BigHit Music 19日表示，成员崔秀彬(SOOBIN)因健康原因将暂停演艺活动。BigHit称，崔秀彬本人有强烈意愿继续进行演艺活动，但考虑到艺人健康更为重要，因此在进行充分商议与思考后，做出了上述决定。由此崔秀彬也将缺席T×T接下来的MAMA2024年末颁奖典礼及其他海外行程。