Irene首张个人专辑《Like A Flower》绽放优异成绩

Red Velvet成员Irene（裴珠泫）于11月26日发行首张个人EP《Like A Flower》正式Solo出道，开启全新音乐旅程。专辑发行后取得了亮眼的成绩，首日销量突破25万张，登顶HANTEO Chart日榜，同时成为Circle Chart零售专辑日榜冠军，充分展现了粉丝对她个人出道的热切期待。

此外，《Like A Flower》还在新西兰、沙特阿拉伯、芬兰、香港、新加坡、台湾、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、巴西、埃及、阿曼、智利、危地马拉、文莱、萨尔瓦多、巴拉圭、土耳其和柬埔寨等全球21个地区的iTunes专辑榜夺得冠军。同时，《Like A Flower》也登顶中国QQ音乐“数字专辑销量榜”，专辑中的多首歌曲更是包揽了日本AWA实时飙升榜前三名，再一次证明了Irene超高的海外人气。

《Like A Flower》包括同名主打歌在内共收录了八首歌曲，以流行音乐为基础，曲风多元，展现了Irene不同于Red Velvet的全新音乐世界。主打歌《Like A Flower》是一首融合轻快的非洲风节奏和梦幻柔和音色的流行舞曲，歌词传递了如花般勇敢面对生活、绽放自我的正向主题。