LE SSERAFIM年末日本通告忙不停 再获白金认证

LE SSERAFIM 2024年年末将出席日本多个活动，并将发行日文单曲专辑。

根据日本唱片协会近日公布的数据，LE SSERAFIM首张正规专辑中的收录歌曲《夏娃，普赛克和蓝胡子夫人》截至今年10月累计播放量突破了一亿次，获得了串流“白金认证”。

日本唱片协会根据歌曲累计播放次数，将串流认证分为“黄金”（五千万次以上）、“白金”（一亿次以上）和“钻石”（五亿次以上），每月均会进行认证。包括《夏娃，普赛克和蓝胡子夫人》在内，LE SSERAFIM已经拥有五首“白金认证”歌曲，另外四首分别为《FEARLESS》《ANTIFRAGILE》《UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)》和《Perfect Night》。

近来，LE SSERAFIM可谓是日本最受欢迎的K-POP女团。今年年末，LE SSERAFIM也将在日本进行活跃的演艺活动。她们不仅在“第66届日本唱片大奖”中成为首个获颁“特别国际音乐奖”的K-POP女团，还将于12月11日参加富士电视台年末特别节目“2024 FNS歌谣祭”。此外，她们也将连续第三年登上日本国民年末节目NHK“第75届红白歌会”的舞台。

与此同时，LE SSERAFIM还将于12月11日发行第三张日本单曲专辑《CRAZY》。早在11月13日抢先发行的新歌《Star Signs》也已获得热烈反响，发行当天便跻身LINE MUSIC和AWA实时排行榜前五，同时还被选为日本大型时尚购物中心LUMINE的年末活动主题曲，展现出LE SSERAFIM在日本的超高人气。