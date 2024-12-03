V×朴孝信冬日歌曲《Winter Ahaad》发行圣诞版

12月3日（韩国时间）下午2点，由防弹少年团（BTS）成员V（金泰亨）与朴孝信合作的单曲《Winter Ahead (with PARK HYO SHIN): Silent Carol Ver.》音源全球同步上线。这首歌是上月29日发行的原曲的圣诞版本，通过加入象征圣诞的铃声和多种弦乐器演奏，进一步增强了歌曲温暖浪漫的氛围，展现出浓厚的年末节日感。而更加深邃和丰富的编曲，在原本的爵士基调上，增添了一份温馨。

与此同时，《Winter Ahead》圣诞版也特别制作了视觉化视频。视频以V与朴孝信相视而坐的照片为主要画面，加入了雪花飘落等动画设计，同时视频色调也改为了黑白色，营造出与原MV完全不同的试听感受。

《Winter Ahead》原曲为爵士流行（Jazz Pop）风格，凝聚了V希望粉丝们能够度过幸福冬日的美好愿望。V以往总会在冬季为粉丝们带来新曲或翻唱歌曲，今年也不例外，除了这首与朴孝信合作的《Winter Ahead》外，V还将于6日发行另一首单曲《White Christmas》，作为另一份冬日音乐礼物送给歌迷。新歌致敬经典Bing Crosby的经典作品《White Christmas》，V将部分歌曲内容以独具个人特色的方式重新演绎，将为歌迷展现跨越年代的音乐火花。此外，V还将继续与Bing Crosby生前经纪公司合作，直至12日会陆续推出一系列合作内容。