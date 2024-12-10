Stray Kids连续两年亮相BBMAs舞台 13日发行新专辑

男团Stray Kids确认将亮相2024公告牌音乐奖（BBMAs）舞台，连续第二年担任表演嘉宾，BBMAs官方近日也通过社交媒体官宣了这一消息。颁奖典礼将于当地时间12月12日在美国洛杉矶举行。

作为美国三大流行音乐奖之一，BBMAs汇聚了全球顶尖音乐人。今年，Stray Kids将在典礼上表演两首今年发行的热门单曲，此外，他们也入围了今年的BBMAs的奖项，包括“最佳合唱/组合”“最佳K-POP专辑”“最佳全球K-POP艺人”等三个奖项。

另外，Stray Kids还将于13日发行全新专辑《SKZHOP HIPTAPE - 合（HOP）》。新专辑共收录12首歌曲，包括主打歌《Walkin On Water》以及与Epik High成员Tablo合作的《U》等。这一次，Stray Kids以别具一格的音乐风格和创意的概念设计，再次展现了他们的音乐多样性和创新性。专辑名《SKZHOP HIPTAPE - 合（HOP）》结合了组合名称的缩写“SKZ”和“Hip-hop”，寓意Stray Kids全新开创的嘻哈音乐风格。而“合”不仅代表组合八位成员的凝聚力，也象征着他们在嘻哈音乐上的全新尝试。主打歌《Walkin On Water》依旧由组合制作小分队“3RACHA”亲自操刀，将再一次展现Stray Kids对音乐的掌控力。