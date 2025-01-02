K-POP等韩演艺界暂停活动 悼念济州航空空难逝者

2024年12月29日，韩国务安机场发生了令人心痛的客机失事事件。韩国全国上下陷入悲痛，K-POP等韩国演艺界也暂停活动，追悼逝者。

即将回归的歌手，已经取消了相关的宣传日程。SEVENTEEN小分队夫硕顺原本计划从29日开始陆续释出新专辑宣传物料，但在空难发生后便取消了一切安排。同样，即将于2月3号发行新专辑，本月13号发行先行公开曲的IVE也紧急取消了一切新专辑的宣传。

与以往一样，2024年至2025年岁末年初，众多歌手也安排了演唱会计划。但空难发生后，部分歌手宣布演唱会取消或延期，包括金壮勋、赵容弼、Tei、李承焕、Fly To The Sky成员Brian等；也有歌手如成始璄、林英雄等选择如期举行演唱会，用自己的歌声与歌迷一同表达哀悼与思念。

众多K-POP歌手也通过社交媒体来表达追悼之情。如G-DRAGON（权志龙）上传了一张黑色背景、灰白色的雏菊照片，并附上黄色丝带符号表达哀思。另外，部分有新年海外日程安排的歌手，虽然如期参加了当地的活动，但也均以沉痛的心情完成了演出，如今年出席日本“红白歌会”的NewJeans、LE SSERAFIM、TOMORROW×TOGETHER、TWICE以及Super Junior、Apink等参加台湾各地跨年演出的歌手们。

此外，原本计划于去年年末30日直播的MBC《演技大赏》、31日直播的KBS《演技大赏》及SBS《演艺大赏》全部取消，改为录播形式，于日后播出。跨年期间多档娱乐类综艺节目也纷纷停播，以表哀思。