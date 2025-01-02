2025 K-POP军团回归展望

从练习到出道，从安可到回归，K-POP歌手们的成长模式愈发受到全世界的瞩目。2025年K-POP乐坛也将有众多值得期待的歌手陆续回归，持续向全球输出优质的韩流音乐。

首先最令人惊喜的便是曾在三年前遗憾解散的女团——GFRIEND。1月13日，让歌迷苦等的全员完整体专辑《Season of Memories》即将发行，之后还将有一系列的演唱会活动。同样将引发“回忆杀”的还有GOT7。2021年GOT7全员虽未与JYP续约，但团魂依旧。据悉，GOT7也将于1月携手KAKAO娱乐发行新专辑回归。此外，久违的BLOCK B也已经预告即将回归。女团方面，IVE已确定2月3日发行全新专辑《IVE EMPATHY》，BLACKPINK也将于今年进行组合活动。

2025年最受瞩目的K-POP歌手非BTS防弹少年团莫属。经纪公司HYBE曾表示今年BTS全员合体进行活动的可能性不大。外界也普遍认为也许A.R.M.Y.要等到明年才能迎来BTS全员回归的舞台，但在此之前，成员们将继续进行个人演艺活动。

除组合外，2025年也将有诸多值得关注的SOLO歌手出道或回归。(G)I-DLE成员MINNIE将于1月中旬发行首张个人专辑；BLACKPINK成员LISA则会在2月末发行新专辑《Alter Ego》。男团成员SOLO方面，高产的SHINee成员之一温流 （Onew） 1月6日将发行第四张EP《CONNECTION》；曾在2024年年末为无数粉丝献上经典舞台的G-GRAGON（权志龙）也将时隔七年再次发行个人专辑。据悉，包括此前公开的《Power》和《Home Sweet Home》在内，新专辑共收录了八首作品。此外，“爱豆大本营”SM娱乐旗下艺人也将继续大举进行SOLO音乐活动，已经确定回归的艺人包括NCT成员李马克和TEN以及Red Velvet姜涩琪、EXO成员KAI。

另外，“0世代偶像”徐太志似乎也预告了自己将在今年回归。去年年末，徐太志曾在个人社交媒体账号中发表对时局的看法和对生活的感悟时写道：“我会回来的，请大家不要太担心，一定要健康。”燃起歌迷对徐太志回归的期待。