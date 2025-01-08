夫硕顺携新歌《青春就是现在》回归

SEVENTEEN的小分队夫硕顺（BSS，夫胜宽、李硕珉、权顺荣）于1月8日发行全新单曲专辑《TELEPARTY》时隔约两年回归。

新专辑共收录了三首歌曲，包括主打歌《牛仔裤（青春就是现在）》，以及《Happy Alone》和《Love Letter》。主打歌的歌名“牛仔裤”的韩文也是“现在就是青春”的缩写。成员们通过这首歌生动传递了“如果当下感到幸福，无论年龄几何，人人都处于青春”的正能量。此外，三位成员均参与了专辑收录歌曲的歌词创作。

成员们也表达了新专辑发行的感想。夫胜宽表示：“这次在夫硕顺原有的能量基础上，也进行了各种挑战，选出了最棒的三首歌曲收录进专辑。希望能展现充满“Fighting”的能量，也同时展现出夫硕顺更加成熟、更具艺术性的一面。”谈及新专辑主题“青春”，李硕珉（DK）表示，“青春就是和成员们一起度过的此时此刻。”全荣顺（HOSHI）则解释道，“是我做着自己想做的事情、追逐着梦想、充实度过每一天的时光。”

主打歌《牛仔裤（现在就是青春）》的MV还邀请了多位特别嘉宾出演，包括资深歌手兼演员严正花和演员文尚勋等。值得一提的是，严正花曾在2023年MAMA颁奖典礼上为SEVENTEEN颁发大奖，这一画面也在MV中以致敬的形式得以重现。